【良心護膚】皮膚炎、敏感　他們都是過來人　推3大台灣護理良品

做人有良心，需要無比堅持，克制私慾，擺脫利益的誘惑；做個良心美容品牌如是。曾聽一位放棄百萬年薪去創業的銀行家說，「當做一件事有社會價值時，自然有商業價值。」良心品牌，起碼要由自身最真切的需要出發，理解他人的問題，將心彼心，提供最適切而安全的解決方法，並推而廣之。這方面，台灣有些美容品牌發展得相對成熟。

當我們生活在充斥化學物質的環境裏，你不知道身體何時「爆煲」出現副作用，還要急於即時見效而漠視健康嗎？（inna_organic@IG）

先要強調一點，有良心的人，不一定是賺最多錢的人；有良心的護膚品，也不一定最快見效。然而，對人體、環境及至社會上，有一份承擔，及責任感。當我們生活在充斥化學物質的環境裏，你不知道身體何時「爆煲」出現副作用，還要急於即時見效而漠視健康嗎？以下3個台灣美容品牌，也許給生活多一點不同的選擇：

Inna Organic童顏有機｜自己想用的好東西

Inna Organic於2015年上架，可謂後起之秀，率先以隱形面膜聞名。（inna_organic@IG）

創辦人 Cecily原為一名會計師，兒子出生沒幾個月，便患有異位性皮膚炎，經常抓到流血不能入眠，她不斷尋找保濕抗敏的護膚品，可是未果，同時發現市面許多產品都含有歐盟禁用的成分，身邊不少朋友都不敢敷面膜，於是她索性聯同化工系的朋友合作，以做自己想用的好東西為理念，推自家品牌，於2015年上架，可謂後起之秀，率先以隱形面膜聞名。品牌強調不含動物成分、無動物實驗，使用歐盟認證優質安全的天然有機成分，切合素食者需要。最特別的，是採用美國環保組織EWG的安全評比為標準，成為台灣第一個獲得此健康友善認證的美容品牌。

題外話，EWG是一個用來搜尋護理品安全評級的好幫手，當中的EWG’s Skin Deep Cosmetics Database收集了近70,000件、超過2,000個品牌的護理產品資料，包括成分、測試，並為多種常見成分進行安全評級。想了解現在用的產品是否安全，輸入產品名稱便立即顯示結果。

品牌強調即使用了天然精油，不代表絕對零刺激，敏感性皮膚者使用前應進行局部測試。（inna_organic@IG）

這品牌另一值得欣賞之處，就是坦白。在產品介紹中，會加入廠房製作過程影片，增加透明度；還強調即使用了天然精油，不代表絕對零刺激，敏感性皮膚者使用前應進行局部測試。

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阿原Yuan｜不止護膚，是一套生活美學

阿原有趣的地方，是訂立每年主題，以一個理念為主軸。（阿原facebook）

相比Inna Organic，阿原的品牌歷史長10年之久，說它提供護膚品方案，不如說是提倡一套健康美的生活哲學。同樣由自身需要出發，創辦人阿原曾處於事業高峰之際，因精神壓力導致體質過敏，為此，他徹底改變生活習慣調理自己，並轉行開發以不對人體及環境造成負擔的手工天然肥皂，採用天然青草植物為原料，當中以艾草為人熟悉。甚至在陽明山國家公園內承租了一片被休耕20年的土地，成為自家農場，以與大自然共生的理念種植草藥，並不以大量種植為目標，實踐「愛惜人身」。

阿原有趣的地方，是訂立每年主題，以一個理念為主軸，推出相關產品，如第一年以「清潔是一種修行」為題，追求身心靈潔淨，當時便首推了人氣手工肥皂。由外及內，定時修正思想、言行，成就一個人的修為，為「清潔」賦予更深層的意思，從護膚日常反思人生，是一種生活美學吧﹗今年主題是「給自己力量」，將推出「極究系列」緊緻霜及透亮乳，活化肌膚，即使素顏也充滿能量，人的能力如是。

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女兒｜以做給女兒的心態給予所有女生

創辦人的女兒曾小妹以敏感肌親身測試產品，以確保安全有效。（女兒官網）

顧名思義，品牌的出發點是為了女兒，創辦人曾氏夫婦一直從事保養品代工廠，可是有感市場為著重產品宣傳包裝而忽略品質而氣餒，本打算關廠之際，女兒曾小妹則不忍父母的技術及知識遭浪費，而鼓勵一起開發自家品牌，強調使用高品質原料，添加足夠濃度，研發溫和的配方，以做給自己女兒的心態出產給所有女生，讓敏感肌者也適用。曾小妹本為敏感性肌膚，會親身當「白老鼠」，以自身肌膚作長期的觀察測試，唯所有成員確認安全有效才量產。2013年第一批產品上架，發展迅速。

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