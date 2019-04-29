【平成令和】告別平成！盤點四大眉形　由極細眉到新垣結衣自然眉

日本明仁天皇將於明天（30/4）於東京皇居內進行退位儀式，為平成年代劃上句號；新天皇德仁於1/5即位，同時盟始「令和」新年號。 平成年代橫誇1989至2019年，共30年，期間除了人事變遷外，潮流亦改變了不少，尤其是在化妝上眉形變化方面。現時，日本所流行的是平眉、講求自然的「河北眉」，但其實過去亦有多款曾經風靡一時的眉形，你又記得嗎？

日本網站Anastasia發佈了一份「平成年代代表眉形」的結果。（「Anastasia」網站截圖）

專門研究眉形的日本網站Anastasia針對女性於眉形上的變化作出一項調查，並於2019年1月發佈了一份「平成年代代表眉形」的結果，分別以10年作一個分界組別，敘述出由1980年代至2010年代的流行眉形，就讓我們一起追溯「平成」那些年的回憶吧！

1980年代：泡沫眉

1980年代流行泡沫眉，酒井法子是其中一個代表。（YouTube截圖）

1980年代女生的妝容講求「濃」！無論是眼妝、唇妝，都是追求色調鮮明，至於眉妝方面，流行粗而長的眉形，從眉頭到眉尾畫出眉形，其後用上深棕色或黑色眉粉厚厚的填補空隙位置，令眉妝變得濃黑。

1990年代：極細眉

1990年代流行極細眉，安室奈美惠也是極細眉的一個代表。（網上圖片）

泡沫眉後，日本女生在妝容上出現了一種反差，除了棄掉了原本鮮明色彩的眼影、唇膏，眉形則改為追求細膩感，整個妝容重點落在極幼細與挑高的眉形。

2000年代：俐落感眉形

2000年代流行俐落感眉形，松嶋菜菜子是其中一個具俐落感眉形的代表。（YouTube截圖）

日本女生在這年代的妝容，比較傾向自然派，比起過往年代的妝容追求自然淡雅，較著重纖長的睫毛與能夠放大眼睛的內眼線；眉形方面亦在1980年代與1990年代的流行元素中間作出平衡，追求棱角分明、俐落感的眉形，輕輕根據眉形而勾勒出眉峰，並把眉尾拉長，比起泡沫眉和極細眉更自然。

2010年代：自然感眉形

2010年代：開始追求平眉與自然感眉形，新垣結衣是其中一個代表。（《無法成為野獸的我們》劇照）

2010年代，日本女生開始受外來文化所影響，不再局限只接收自己國家的潮流資訊。隨韓國各地的女生開始追求平眉，日本女生於2010年代前期也參與平眉熱潮，以一字式的畫法打造眉形，營造無辜的感覺；至於2010年代後期，則傾向走「偽素顏感」，追求自然妝感，眉形方面亦只是按照眉形稍稍作修補，並以與頭髮色相似的眉粉填補眉毛空隙，務求打造更自然、看起來沒有化妝的妝效。

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（資料來源：Anastasia）

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