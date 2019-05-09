【眼線筆】入手前必看：日本藥妝店cosme公佈日女最愛3款眼線筆！

如果你是日本彩妝控，絕不會對cosme感到陌生。 cosme於去年強勢登陸香港，讓大家身在香港都可以買到特別的藥妝產品。不過，不少女生都走入cosme商店都有花多眼亂的感覺，完全不知道該從何入手。

（圖片來源：pinterest +IG@at_cosme）

cosme會貼心地定時公佈各種美妝排行榜，產品的排名與評價全部來自愛美的日本網友提供，因此非常有公信力。

最近cosme就出了眼線液的排名榜，供一眾平常有使用眼線筆的女生參考。

（圖片來源：pinterest）

+ 3 + 2

是次得到頭三位的眼線筆，不單好用，而且定價亦非常親民貼地，定價約為港幣$100-150，超高性價比。另外，除了在cosme之外，筆者不時在SaSa、colourmix等大型藥妝連鎖店亦有看到這三支眼線筆，很容易就可以買到。

這次cosme排名榜獲得第一位的眼線筆，也是筆者與一眾朋友的最愛！不單質地柔滑，而且更可保持一整天都不脫色，筆頭十分尖細，畫起上來容易操作，更有多款顏色可供選擇，十分方便好用。

事不宜遲，一起來看看今年勇奪頭三名的眼線筆吧。

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