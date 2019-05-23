姚子羚、陳瀅單身愈戰愈勇　成立首飾品牌主打中低價　拍劇出私伙

姚子羚（Elaine）最近被爆出與酒吧董事Raymond Young的戀事，矛盾更指向她是第三者，甚至是第四者，雖然姚子羚否認，並再三強調自己與Raymond相戀時對方已與妻子Sarika分居，不過外界還是「關心」於她的感情狀況，彷彿已忘記了她在工作、生活上所作的努力，就如剛起步的首飾生意。 姚子羚的首飾品牌是與本地首飾設計師Bell Kwan共同創立，也是王君馨2015年至2018年的合作對象，但後者已退出首飾生意，而該品牌沒有明星效應下也結束了馬來西亞的生意，到底明星效應是否真的能令一個品牌更成功？

姚子羚被爆出與酒吧董事Raymond Young的戀事，除感情外，她也有努力經營自己的首飾生意。(DearBell Accessories@Facebook)

入行17年，姚子羚一向循規蹈矩的工作，早前捲入四角關係緋聞後，宣佈已回復單身的她，其實早於今年3月，發展新範疇努力賺錢自立，創立首飾品牌DearBell2Ling。

品牌概念是源自於姚子羚自身只有一隻耳仔有耳洞，因此大多時候她都會選擇佩戴夾式耳環，不過那些款式通常較重，而且款式不多，繼而發現身邊很多人都有這樣的想法，於是希望透過品牌造出更多款式的夾耳環供不同喜好的女士選擇。姚子羚是次和首飾設計師Bell Kwan共同創立的品牌，暫時只在網店出售，主要售賣珍珠、水晶、925純銀首飾。

姚子羚以自己作生招牌，除親身上陣拍攝宣傳照外，更不時戴上自家品牌首飾出席活動：

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雖然自己做生招牌，產品價格也非常親民，介乎於HK$278至HK$998之間，以水晶珍珠取代天然珍珠，既環保又能讓更多女性能負擔得起。另外，一向愛動物、希望為動物發聲的姚子羚亦選擇將品牌部分收益捐給愛護動物組織「毛孩守護者」，希望運用自己的影響力幫助到小動物，相當有愛心。

胡說八道會成員力挺姚子羚的品牌外，也得到很多藝員支持：

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陳瀅：Onliest & Co

陳瀅在2017年5月與好朋友共同合資開設首飾品牌Onliest & Co。(missjni@Instagram)

另一位單身也活得精彩的，是陳瀅。自2016年與拍拖大半年的何猷亨分手，陳瀅雖有過不同的緋聞男友，但都被她一一否認，表示專注事業為先。

一直希望擁有個人品牌的陳瀅，在2017年5月與好朋友共同合資開設首飾品牌Onliest & Co，以網店形式經營，陳瀅於團隊裡擔任創作的角色，主要負責構思意念、設計，再由拍擋物色合適的廠商作生產，同時也負責推廣。

不時都會看到陳瀅戴上Onliest & Co首飾，就連拍攝劇集《跳躍生命線》時，也出動私伙首飾：

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Onliest & Co的首飾以簡約風格為主，採用實心14K金、925純銀或合金所製成，質素有一定的保證。不過吸引人的還是個人化首飾，品牌設有英文字母供客人選擇，製成自己的名字，變成個人化的首飾，特別之餘也不會與他人撞款，個人化首飾的價格為HK$250到HK$1,300不等，即使不是自用，也是一個送禮的好選擇，故品牌於開業三個星期內已回本，亦有盈利進帳。

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好姐妹們也會戴上Onliest & Co​首飾：

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藝人名氣加持，也未必長勝？

雖然藝人成立品牌有一定號召力，但也不一定能賺大錢。王君馨在2015年亦曾跟與姚子羚現時合作的首飾設計師Bell，共同創立首飾品牌Dearestgrace（現已更名為Dearest）。

品牌首飾原以配合香薰精油作賣點，將含有香薰精油的棉花球放入能夠開合的銅製吊墜，首飾定價同樣相宜，為HK$298到HK$1,298，款式也曾得到很多藝人支持，收宣傳之效。不過Grace就曾指部份設計曾被坊間不少網店抄襲，合作三年後她亦已退股，在沒有王君馨的名氣幫助下，品牌也正式結束了馬來西亞的生意。

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Dearestgrace款式曾得到很多藝人朋友支持：