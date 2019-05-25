【倚天屠龍記】周芷若唇色暗示張無忌變心？唇膏熱搜結果出人意表

不經不覺，新版《倚天屠龍記》已播映大半劇情，除內容外，一眾角色的唇膏色，竟也是焦點之一，而且背後還藏著訊息？

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新版《倚天屠龍記》近日劇情漸見緊湊，相較剛開始播放時，據聞作出不少改善，如武打節奏和打扮等，讓觀眾慢慢受落。煲劇不僅看劇情，不少女生還會研究角色的妝容，特別是唇色，好讓我們能從中找到自己最合適的唇色。

周芷若得不到所愛，或是敗在唇色？(《倚天屠龍記》劇照) 唇色看張無忌的喜歡程度 女生個性不同，喜歡的唇色也會完全不一樣。趙敏為元朝將軍「汝陽王」的女兒，個性好動和調皮，間中亦會作男兒身打扮，故常用的唇色，一般都是予人真誠感覺的裸色，抑或充滿力量的橘紅色，而且都會化「咬唇妝」，減淡紅色的強烈感覺。而周芷若為娥媚派弟子，個性溫柔，因此最初時，她都是以粉色系唇色為主。不過，自她再遇張無忌，唇色便愈見明顯，轉成表示自信和熱情的紅色，甚至繼任掌門後，再換成偏紫的暗紅色，給人堅定和果斷的嚴肅性格。

美國女作家Zara Barrie曾透過社交網站Tinder，研究男生最喜愛的女生唇色，她分別在三天，將頭像換上塗有粉色、紫色和紅色唇膏的自拍照，最終發現最多男生搭話的，便是塗粉色唇的那天。雖然張無忌初時，或是喜歡周芷若，但對方其後所塗的唇色，卻比趙敏更紅更艷，由此可見，也許在這場感情裡，周芷若的失敗，便是敗兩片紅唇手上。

楊逍唇色背後，竟藏著洋蔥？(《倚天屠龍記》劇照) 登上微博熱搜唇色竟是「他」？背後原來藏洋蔥 除了殷素素，微博上得到最多網民詢問，能打敗一眾女角，竟是明教光明左使楊逍？楊逍的唇色異常突出，曾將乾玫瑰色唇膏厚厚的塗抹在嘴唇，看來非常搶眼，亦被不少網民笑指像「東方不敗」。不過，後來經劇組搖身一變，稍為淡化妝容後，這款顏色卻變得吸引，感覺誘人，成為不少女生想擁有的唇色，更登上當時的熱搜。 也許有些人認為，楊逍看破紅塵的形象，不需要塗任何唇膏，但飾演這個角色的林雨申，早前接受訪問時，便解釋當中原因。他表示，外公在他接拍這部劇前離世，而外婆則因股骨頭壞死，需接受手術，故疲於奔命的他，被診斷出有冠心病的前兆，故嘴唇發紫，需要塗上唇膏遮掩病容。

與此同時，不少網民都發現到，殷素素所塗的唇膏，與劇情有著矛盾，如在與張翠山和金毛獅王遇上海難時，她的唇膏完全防水不褪色，其後即使三人住在冰火島上十年，張翠山嘴唇變乾涸，但她仍能保持原來的唇膏色，讓不少人都不禁稱奇。

Source：elitedaily.com