岑麗香陳凱琳示範大熱「阿婆髮夾」　手殘女潮物　想瘦臉如何配襯

潮流總是不停在翻炒，幾乎每隔一段時間就會在T台上看到「從前的潮物」回歸。2018 秋冬時裝週，Alexander Wang將有大媽感覺的鯊魚夾搬到時裝騷內，雖然未引起女生們仿效，但仍帶來話題。 2019秋冬，Chanel就把每個女生小時候都會用過的「阿婆髮夾」重新呈現，拋開過去老套的印象，也讓懶惰的女生不需花太多時間就能打造時尚感。

「阿婆髮夾」為90年代的潮物，過往所配戴的方式不外乎將髮夾整齊排列，令膨鬆的頭髮和碎髮變得貼服，與其將髮夾說成頭飾的一種，還不如形容它爲一個令頭髮變整齊的「小工具」罷了。

但最近就在Instagram被外國時尚達人「洗版」，亦可被形容成真正的髮飾，無論是佩戴方式還是添加的新元素，都讓這過氣的髮夾變得更精緻，做到點綴髮型的效果。除KOL、Blogger使用外，更有不少明星紛紛帶上各式各樣的髮夾。

Bobby Pins（一字夾）

高海寧也用上Bobby Pins（一字夾），點綴髮型。（資料圖片、黃寶瑩攝）

最簡單、也是最熟悉的必然是Bobby Pins（一字夾），小髮夾可迅速將頭髮撫平，而且幼長細巧的外形方便用於頭髮上的細微位置。除黑色以外，亦興起銀色、玳瑁及彩色的款式。而且佩戴的方式比起從前更為百變，可利用兩個以上的髮夾拼湊成交叉形狀，讓造型變得更亮眼。

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珍珠髮夾

岑麗香為兒子舉行百日宴時，便用上珍珠髮夾。(heungheungeliza@Instagram)

除了平平無奇的素色小髮夾，亦流行珍珠髮夾，不過則要嚴選款式，盡量選擇幼身珍珠款式。想瘦臉的話，將一側頭髮撥到耳後，再夾上多個髮夾，也可混搭不同大小、長度的款式一併使用，打造優雅感之餘，亦令臉部輪廓看起來更突出，夾捲曲頭髮也能收瘦臉之效。但如你的面形本身較細，不妨學陳凱琳把頭髮分成中間分界，將髮夾夾於兩側位置，增強復古氣息。

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彈開式髮夾（啪開使用的款式）

彈開式髮夾（啪開使用的款式）特別適合曲髮女生，帶來浪漫又少女的感覺。(_hollyt@Instagram)

彈開式髮夾（啪開使用的款式）於小時候也極流行，選擇這款髮夾時注意頭上髮夾的數量不宜過多，建議一個起兩個止，同時大型款式也比較亮眼，使造型變得更突出，成為焦點。同樣地，可把髮夾夾於前瀏海，甚或左右兩側位置，特別適合曲髮女生，帶來浪漫又少女的感覺。

水鑽髮夾

Chanel FW2019 把每個女生小時候都會用過的「阿婆髮夾」重新呈現。(GettyImages)

如果平日喜歡編髮的女生則較適合如Chanel時裝騷上出現的水鑽髮夾款式，只需按照平日的習慣進行編髮，再把髮夾夾在頭髮上，隨即成為造型的加分位，即使束起簡單馬尾，只要加上髮夾也可變得更時尚。如果想更具玩味感，亦能選擇以水鑽拼湊成Slogan的款式，除了更具設計感，也可藉由當中的字句為自己發聲。