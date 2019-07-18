Topshop趕推Speed Dating真人騷救生意　靠衣着認識伴侶可信賴嗎

為解決業績每況愈下，Topshop母公司Arcadia集團於6月底結束了11間Topshop和Topman美國的實體店，同時一方面不斷尋求方法增加客源以及解決品牌一直面對的經濟危機。 除將Topshop和Topman打入美國網上消費平台ASOS外，近日品牌又再推出新招，與創意機構Virtue合辦「約會節目」真人騷，希望藉此帶來話題和吸引Z世代消費。

Topshop母公司Arcadia集團不斷尋求方法增加客源和解決品牌的經濟危機。(GettyImages)

Topshop、Topman推Speed dating？

雖然為Topshop和Topman增加了一個網上銷售平台，無疑是能夠讓更多人士認識品牌與有機會增加生意額，然而，解決了一部份的經濟問題，第二部要做的當然是希望再次讓品牌成為話題與提升生意額。Topshop和Topman為更有效與快速地打入年輕人市場，帶來了前所未有的新嘗試：製作約會節目《Date Dash》。

Topshop和Topman與為Virtue合作，製作約會節目《Date Dash》，以打入年輕人市場。 （《Date Dash》截圖）

根據英國Thedrum報導，《Date Dash》節目與美國媒體Vice Media旗下的創意機構Virtue合作，主要透過網絡節目一邊為觀眾提供娛樂，一邊希望與更多年輕人聯繫。節目分為六集，每集時間約四分鐘的時間，並於7月8日至8月12日期間每星期於Topshop.com和Topman.com播放一集同時提供重溫。

說明是約會節目，《Date Dash》首要條件是幫助參加者進行配對並希望他們於節目過後仍有後續，增加二人發展機會。每集的《Date Dash》會有三名參加者參與，其中一名為Dater（被約會者）；其餘兩名則是Dasher（約會者）。舉例說其中一集，男生作為Dater（被約會者），就會由兩位女生擔任Dasher（約會者），爭取與男生的約會機會。

《Date Dash》是遊戲式約會真人騷，每集有三名參加者參與，其中一名為Dater（被約會者）；其餘兩名則是Dasher（約會者）。（《Date Dash》截圖）

《Date Dash》玩法：以最佳造型爭取見面機會



由於參賽者們在賽前並不認識，故《Date Dash》的玩法主要以服裝造型，作吸引對象的條件。兩名Dasher參賽者需在指定兩分鐘有限時間內於Topshop或Topman為自己搭配出一套約會服裝，看看誰人能透過該造型打動到Dater的芳心，以爭奪與對方談話、互相了解的機會。

Dasher需在這有限時間內配襯出一套的約會服裝。（《Date Dash》截圖）

即睇《Date Dash》比賽過程：

+ 6 + 5 + 4

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比賽後有否「下文」？

最後，Dasher逐一在Dater面前介紹自己的造型，及由Dater選出一名參賽者進行下一個對話階段，現時播出兩集以來，一對參賽者成功於比賽後仍保持聯絡，並計劃下一次約會；而另一對參賽者則於比賽結束後已沒有聯絡對方。

現時播出以來，兩集《Date Dash》的結果：

話題性十足，卻缺少了戀愛的「最重要元素」？

這類型的約會節目無疑是Topshop、Topman的一個新嘗試方向，即使現在能夠為年輕人之間帶來話題，但當熱話一過，仍能否如品牌當初所希望的能成功增加品牌與Z世代的聯繫，以及成功為參加者帶來約會機會？看畢兩集《Date Dash》，整個節目均是以外表作為約會條件，即使在過程中Dater會向Dasher發出提問，但所提問的問題多是圍繞身高、外觀，並沒有過多深入問題就要從中淘汰一名Dasher，似乎未能達到幫助製造更多約會機會的初衷。

然而，品牌創立《Date Dash》節目的目的讓人帶有懷疑心態，事關品牌的業績與財務狀況大不如前，根據​BBC報導，Arcadia集團早於6月份已向業主和債權人提出Company Voluntary Arrangement (CVA)（自願安排程序），希望能達成協議，以另一種形式償還其全部或部份的債務。經過一星期的延遲和五小時的討論過程，最後業主和債權人同意減租，並總共結束48間店鋪。

而現在整個《Date Dash》節目幾乎圍繞品牌的衣服，又會將參賽者所挑選的衣物款式列出並提供直接的購買連結，難免會讓人等覺得《Date Dash》藉Speed Dating的名義來為品牌增加銷售額，多於真心製造機會予參賽者。畢竟，在互聯網世界愈是hard sell，可能愈得不償失。

（資料來源：​BBC, Thedrum, Topshop官網）