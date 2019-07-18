37歲孫慧雪、林芊妤人妻穿搭　減齡外展30+性感女人味靠一件恤衫

孫慧雪於今年書展推出散文集，加上昨天（17/7）自爆收到出價一千萬的飯局邀請，成為一時熱話，證明37歲的孫慧雪雖然已成為人妻，而且育有一子，仍然充滿魅力。除了基於童顏樣貌，平日的穿搭也是讓她成功減走人妻味、減齡的關鍵之一。 然而，除了孫慧雪，不少已婚的媽媽級人馬都透過穿搭襯出年輕感。

見過太多女生婚後就懶於打扮的例子，變成一個真正的「師奶」，當上媽媽後，繁重的照料根本令你無瑕打扮，心思都花在孩子上。這些我們都完全明白。不是說要將自己打扮成公主一樣的花俏造型，故意營造少女味，哪些單品一穿減齡，簡單的配搭穿出輕熟性感味道，有誰不愛？

露肩上衣

37歲的孫慧雪完全不像育有一子的媽媽級人馬。(snow711@Instagram)

別以為Off Shoulder（露肩上衣）只有年輕小妹妹才有能力駕馭，只要選對下身服裝款式一樣可帶出滿滿的氣質，而不是裝年輕的感覺。孫慧雪並不會選擇熱褲作搭配，大多時候都會選擇及膝裙或長裙，尤其是具喱士、印花圖案的款式，剪裁方面則會選擇貼身或具Ruffles等細節位的款式，絕對不會過份年輕；另一媽媽級代表林芊妤（Coffee）也鍾情於Off Shoulder款式，不過她則喜好選擇簡約剪裁的素色款式配襯短裙、波鞋。

不過，兩者均會選擇One Shoulder（單肩上衣）和Cut Out Shoulder，將最瘦的肩膀和鎖骨線條展現出來，感覺也會比起Off Shoulder更優雅。更重要的是，即使你的身形還未最fit，鬆身的off shoulder造型也可以騙騙人。

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V領／開胸恤衫

林芊妤（Coffee）選擇寬鬆感剪裁恤衫，帶出顯瘦效果。(coffee89921@Instagram)

基本上，每個女生的衣櫃都必備一件恤衫。孫慧雪和Coffee均會選擇穿上恤衫，不過並不是那種緊身款式，而是選擇寬鬆感剪裁的款式，單穿（必須開兩粒鈕成V領款）或是當成外套般開胸穿着，內搭小背心，也可穿出顯瘦效果。

建議在挑選恤衫時，除了選擇簡約及淺色系；V領款式露出鎖骨，打造更纖瘦身形的視覺效果，也呈現成熟女性不造作的率性感。同時，可留意絲質、麻質等材質，比起棉質更能帶來質感，凸顯知性的一面。

麻花公主頭編髮

孫慧雪經常都會以麻花公主頭編髮示人。(snow711@Instagram)

很多年輕媽媽都會剪一頭中短髮，想要做到減齡效果，除了單靠穿搭造型，還可從編髮入手。孫慧雪就經常都會為自己編出不同髮型，如麻花辮、丸子頭、雙麻花馬尾。不過，丸子頭和雙麻花馬尾未必人人適合，反而公主頭的紮法更具參考性，不論是中長髮或短髮，也容易駕馭。只將上層頭髮紮成麻花辮或以扭轉頭髮再綁成公主頭，甚至最簡單的半丸子頭，已令造型減齡及更具層次。