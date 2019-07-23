【閨密旅行】蔣雅文姊妹　穿搭營造「神同步」　首要凸顯個人風格

已移居台灣的蔣雅文（Mandy），即使早早放下藝人身份，但仍然關到關注，而最近蔣雅文回港的目的則是為了宣傳與妹妹蔣雅詩共同創作的攝影遊記《花飛》。 外界一直將兩姊妹作高低之比，但無可否認的是她們的感情仍舊要好。縱然二人性格一凹一凸，但偶爾也會從她們的穿搭中看到一絲的相似性，帶來另一種合襯。值得一眾有姊妹的女生參考，更可應用於閨密裝。

蔣雅文於Instagram分享二人的拍攝花絮：

蔣雅文（Mandy）和妹妹蔣雅詩共同創作了一本攝影遊記，而她們私下穿搭亦值得參考？(ziyachiang@Instagram)

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同款不同色

同款不同色的服裝無疑是襯出姊妹裝的入門方法。(yawen_j@Instagram)

最容易打造姊妹裝的方法，必然是兩個人穿著一模一樣的服裝款式，或是像蔣雅文、蔣雅詩一樣穿上同款不同色的服裝。不過，如果你認為這樣太刻意的話，則能從同一風格的單品或色彩入手，除素色的簡單款式，可選擇同色系衣物，將兩個人的造型限制於兩至三個顏色內，讓其看起來更和諧融洽。

而蔣雅文和蔣雅詩兩姊妹則喜愛穿上色彩鮮豔的服裝，襯托她們爽朗的性格。

+ 6 + 5 + 4

同一單品更顯同步感

蔣雅文、蔣雅詩按照自己的造型而選擇帽子的款式，但看起來二人異常相襯。(yawen_j@Instagram)

所說的同一單品並不是每人有一條老套至極、刻有「Forever Friend」的手鍊，而是同一配飾，可以是一樣單品款式，也可以是完全不同的款式。就如蔣雅文和蔣雅詩一樣，不時都會戴上帽子，按照自己的造型而選擇帽子的款式，如棒球帽、漁夫帽、紳士帽等，但當二人一同戴上帽子後，即能增加一份同步感與默契。

+ 3 + 2

「上下倒轉」同色系

「上下倒轉」同色系的方向也是打造姊妹裝的方法。(ziyachiang@Instagram)

雖然「上下倒轉」的搭配方法甚少在蔣雅文和蔣雅詩身上看到，但也不失為一個低調襯出姊妹裝的好方法！如其中一方選擇紫色的上身單品，另一方則能選擇同色調的下身單品，增加二人於造型上的合襯程度，亦盡顯心思。