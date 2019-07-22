凱特戴「阿婆頭箍」成時尚熱話　比喬治王子搶鏡　助打造小臉效果

除「阿婆髮夾」外，厚頭箍的熱潮也一樣勢不可擋。就連英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）於7月初參與哈里王子與梅根的兒子Archie Harrison受洗儀式時所佩戴的厚頭箍（Padded Headbands）亦意外成了關注之一。

英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）於7月初參與哈里王子與梅根的兒子Archie Harrison受洗儀式時所佩戴的厚頭箍（Padded Headbands）亦意外成了關注之一。(theroyalfamily@Instagram)

哈里王子和薩塞克斯公爵夫人梅根的兒子Archie Harrison於7月初在溫莎堡（Windsor Castle）進行受洗，僅限親友參與，屬私人儀式而且相當保密，直至完成整個儀式，英國王室才在社交平台發佈當日的全家福照片。除關注主角Archie外，凱特的造型亦受到討論，原因是她沒有如梅根等戴上禮帽，而是戴上了與衣著同色系的厚頭箍。事實上，厚頭箍凸顯優雅感外，也可作襯托造型之用。

其實過往凱特間中出席活動時，也會佩戴厚頭箍：

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早於20世紀20年代，頭帶、頭箍這類型的髮飾已於西方國家流行起來，80年代毛巾材質的髮帶更開始變得普及，而90年代起則興起了厚頭箍，不少女生們都會佩戴。不過，厚頭箍的熱潮只停留了在該時期，後來、甚至近幾年來則越來越少人會佩戴厚頭箍，大概是厭它笨重又難襯。2019春夏時裝騷，Prada則把厚頭箍搬到天橋，成為重點單品之一，隨後馬上得到一班時尚達人的追捧，厚頭箍又再成為潮流單品。

Prada SS19時裝騷上出現厚頭箍：

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許多女生都會擔心厚頭箍會否令造型變得太浮誇，但其實只要選擇適合的款式，就不會發生這狀況，相反更會成點綴之一。

同色系配搭

黑色厚頭箍是新手必備的款式。(leoniehanne@Instagram)

若然你是厚頭箍新手，時時擔心戴上厚頭箍後會略為浮誇的話，建議初期可避免入手鮮色系款式，百搭的黑色或深藍色等基本、最百搭而又接受度高的款式；然而，第二階段則可嘗試入手不同色彩的款式，如凱特一樣以同色系服裝配襯，在這樣的搭配下，即使服裝為簡約款式，也可襯托出一份時尚氣息。

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珍珠款式

珍珠款式可帶出浪漫優雅的氣息。(oliviaandalice_@Instagram)

如果你的衣着傾向走夢幻路線，那麼可以嘗試帶有珍珠少女味重的厚頭箍款式。想呈現更浪漫優雅的氣息，可把頭髮弄成曲髮並且將瀏海旁分，搭配珍珠款式。

甚或可簡單的盤起低髮髻，再配上珍珠頭箍，即能散發滿滿的仙氣，而且將珍珠頭箍成為造型的亮點，亦十分適合派對造型之用。

扭紋款式

厚頭箍也可營造小臉效果。(broganwest@Instagram)

如果珍珠款式對你來說過於夢幻、又認為素色款式平凡，那或可選擇具扭紋的厚頭箍款式，既有細節設計也不浮誇。而且，厚頭箍的厲害之處，除突出造型外，視覺比例上亦帶有小臉的效果；即使不選擇把瀏海或前額頭髮全部盤起，也可於戴上厚頭箍後將頭髮捲入耳後，一分鐘內就能做出相同的小臉效果。