姚子羚張曦雯陳瀅　「保守」泳衣小性感若隱若現　想遮肚腩要識揀

雖然已過立秋，但天氣仍是維持於30多度的高溫，最好的活動當然是要到海邊走走，然而怎能缺少一件漂亮的泳衣款式？ 比起露肉的比堅尼，更可考慮現時流行的復古款式，帶出一份「不過份露肉」的優雅，而且選對剪裁更可恰當地遮蓋「肥肉」，達修飾身形、視覺顯瘦的效果。

去年夏天，Gucci推出了一款印有品牌Logo的象牙白色連身露背泳衣，款式傾向復古風，而售價為320歐元（約HK$2,818），對於泳衣來說並不是一個經濟實惠的價錢，加上品牌在官網說明因物料性質問題，此款泳衣不能接觸氯氣（不適合泳池游泳......），但仍於當時火速售罄，可見復古泳衣的熱潮勢不可擋。

另外，Chanel、Burberry、Miu Miu等奢侈品牌，甚至是Adidas、H&M等品牌，於近年來也陸續推出了不少復古泳衣款式，亦從社交平台看到一眾女明星也拋棄比堅尼，換上了復古泳衣。你又怎能不趕上這潮流趨勢？

更重要的是，只要在選擇泳衣剪裁時花點心思，便可修飾身形，展現出自信的一面。看看以下哪個款式最適合你？

露背連身泳衣

倪晨曦穿上顏色鮮豔的露背連身泳衣。(misselvani@Instagram)

「一件頭」泳衣本身已經予人一種80年代的簡約味道，不過許多人都怕密密實實的連身泳衣會讓人感到老套，故在入手前都會卻步。但其實連身泳衣能夠修飾腰部線條與遮蓋小肚腩，是「遮肉」的必殺款式！

如果認為「一件頭」款式過於普通，大可選擇露背款式，如大V露背、吊帶露背，不但在視覺上營造修腰效果，更能將焦點轉移到瘦削的背部，而不是在其他部位。想要呈現更復古感覺，可選擇帶荷葉皺褶的款式，滲透柔美感，令吸睛程度更加高。

+ 8 + 7 + 6

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Cut-Out設計

張曦雯選擇Cut-Out設計泳衣，隱約散發小性感。(kelllycheung@Instagram)

以往的Cut-Out設計泳衣，大多數是於泳衣的兩旁作鏤空，露出腰部肌膚，以營造「假曲線」的顯瘦視覺效果。不過，今年的Cut-Out款式不再局限於泳衣兩旁位置，鏤空部份多數設於胸部下方與腰部的中間，小性感之餘也能突顯骨感。

而且，Cut-Out款式多以高腰為主，拉長腰線與整體身體比例，若你想加強修飾身形的效果，隱藏小肚腩的話，可選擇Cut-Out位置比較少的款式，配合高腰剪裁，更能呈現立體纖瘦的體態。

+ 3 + 2

條紋、格子款式

陳瀅選擇直條紋款式，可打造視覺顯瘦的效果。(missjni@Instagram)

除高腰設計具復古感外，高衩設計、入膊剪裁都是復古泳衣的關鍵。另外，如選擇帶有條紋、格子圖案，配合粉色系或色彩鮮艷的款式，也是營造復古感的主要元素，亦為造型衍生一份俏皮、青春的氣息。不過，有圖案的款式就更要小心選擇，除非你本身已擁有纖瘦的身形，否則應避免選擇粗條紋、大格子的款式，以免將身形缺點加倍放大。