tvN最近熱播的韓劇《德魯納酒店》由「國民妹妹」IU同人氣小鮮肉男星呂珍九出演，播出五週連續蟬聯韓劇話題榜第一名。IU在劇中猶如Fashion Show一樣快速變換的造型就成爲了焦點，從頭到腳都是國際名牌或韓國熱門品牌，造型十分吸睛！

IU在劇中猶如Fashion Show的造型成為熱話。(《德魯納酒店》劇照)

今次就為大家介紹一下IU在劇中使用過的復古名牌手袋。為配合IU在劇中不同的造型，每個手袋的風格亦都不一樣！其中以下這5個手袋幾乎全部都過萬以上，看來劇組今次真的非常「扔本」！

1. Gucci Sylvie 1969有機玻璃迷你手挽袋

IU一身雪白Gucci套裝加上Gucci手袋，全身都散發著貴氣。（IG@ wwwwwwn88）

Gucci Sylvie 1969有機玻璃迷你手挽袋 （HK$25,500）（Gucci官網）

這個Gucci Sylvie1969手袋價值HK$25,500，是Gucci的今年秋冬季推出的Sylvie變奏版，袋身採用了象牙色的有機玻璃製作，Sylvie1969手袋沿用了經典Sylvie系列的金色金屬鏈條設計，但是把金屬鏈改成更窄身而精緻，優雅又高貴。IU以一身優雅的Gucci米白色連身裙套裝陪襯，高貴典雅，十分有貴婦的氣質！

2.Lady Dior 白色小羊皮手袋

IU以一襲搶眼的鮮紅色宮廷式Bride and You連身裙配搭Lady Dior，如同富家千金小姐的造型，充滿氣質！（IG@ wwwwwwn88）

Lady Dior 白色小羊皮手袋 （HK$32,000）（Dior官網）

Lady Dior可以説是Dior的經典系列，袋身物料是白色小羊皮配上Dior品牌經典藤格紋「Cannage」縫線，再加上標誌性的金色英文字Dior金屬扣，款式高貴大方，價值HK$32,000，時至今日Lady Dior還是品牌的長勝將軍。今次IU以一襲搶眼的鮮紅色宮廷式連身裙配搭Lady Dior，互相點綴又不會搶走對方的看頭。

3. Mini Chloé C Bag

牛仔套裝加上報童帽，型格得來又時尚，加上今年流行的迷你包，Perfect！（IG@ fullmoon.long）

Mini Chloé C Bag (HK$10,800) （Chloe官網）

Chloé今年新推出的C Bag大受歡迎，復古又精緻小巧的袋型是很多女生的心頭愛。而在今年也推出了非常流行的迷你手袋，Chloé這個迷你版的C bag小巧之餘，但又足夠容量容納出街必備的物品，例如手機、唇膏和Card Holder等等。而IU在劇中就以一個活力時尚的風格配搭這個手袋，一身的Moschino牛仔套裝加上Dior牛仔報童帽，型格又切合她在劇中的高冷、女王的個性。

4. Givenchy GV3

放下頭髮大旁分劉海的IU真的超有女人味，加上這條藍色小碎花套裝裙，很美！（IG@ wwwwwwn88）

SMALL GV3 BAG IN DIAMOND QUILTED LEATHER （HK$19,900）（Givenchy官網）

説到復古手袋一定不可以不提Givenchy的GV3！GV3是Givenchy創意總監Clare Waight Keller接任後的第一個手袋系列，推出後就快速成爲品牌的IT Bag，也是很多明星的新寵袋款！顯眼的標誌性Logo加上菱形壓紋，加上金屬鏈揹帶，高貴又古典。而IU在劇中就以一身的碎花連身裙套裝配搭手袋，散發出古典優雅的氣質。

5.BVLGARI Serpenti Forever Pop-corn Bag

穿上純白色套裝的IU真的很有女强人的感覺，看來IU真的是什麽造型風格都輕鬆Carry到（IG@ wwwwwwn88）

5.BVLGARI Serpenti Forever Pop-corn Bag （約HK$34,053）（BVLGARI官網）

BVLGARI的這款手袋是在2018年推出，袋身花紋用了蟒蛇皮的圖案加上蟒蛇皮革，所有的紋路都是由工匠用黑漆手工畫出來，非常巧思，別出心裁。IU就以一身純白色套裝搭配白色的紗質高領上衣配襯，整體給人幹練又貴氣的感覺，完全符合角色性格。

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