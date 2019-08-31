媲美Celine簡約法國設計　意大利造小眾品牌　定價$1xxx元極划算

對於手袋數量，又哪會嫌多？更嫌棄的，或許是買了名牌手袋後，與別人發生撞袋的情況吧？雖然名牌款式在品質上的確有保證，可每每走在街上，都不難發現它的蹤影。然而，你又有考慮過其他小眾品牌嗎？ 除價格更經濟外，設計同樣簡潔精緻，更重要的是比起名牌，小眾品牌的款式較不容易發生撞袋的情況。

Le Parmentier

Le Parmentier由一對意大利兄弟創創立，設計乾淨俐落。(leparmentier.paris@Instagram)

或許有人會認為小眾品牌的品質較參差，但意大利品牌Le Parmentier就證明予大家，小眾品牌於造工上還是相當具質素。品牌由一對曾到巴黎追求設計夢想的兄弟Rocco和Ludmilla所創立，雖然款式不多，但設計主打極簡主義，乾淨俐落的袋形和配色就是品牌的一大賣點之一。另外，每個手袋也是於意大利手造而成，價格於€180-248（約HK$1,570-2,163)，完全是以細緻手工與價位上贏了一杖。

+ 4 + 3 + 2

Polène

Polène同樣走簡約路線，袋形設計方面具有不同選擇。(polene_paris@Instagram)

法國品牌Polène創辦人為三兄妹，自細受到家族的薰陶下愛上設計，希望設計出多款實用而又美觀的手袋款式，予女性使用品牌款式時能夠更自信，亦能有一份法式優雅，價格為€190-350（約HK$1,657-3,052)。

品牌同樣走簡約路線，不過其細節位就成為了吸引人的地方。先是分別與法國、西班牙兩間皮革廠合作，袋形設計方面具有不同選擇，平凡的方正形狀還是較為特別的弧形都一一提供，更設有不同的皮革壓紋選擇。而且大部份款式於袋身金屬扣印有品牌logo以及於底部設有圓形釘腳，加強保護底部皮革。

+ 5 + 4 + 3

Mlouye

土耳其品牌Mlouye憑簡潔幾何與色彩鮮明、粉色設計，成功獲得大眾注意。(mlouye@Instagram)

Mlouye為土耳其品牌，以優質設計、品質和優雅為品牌的創立原則，憑簡潔幾何與色彩鮮明、粉色設計於短短5年間就成功獲得大眾注意，價格約為HK$1,843-3,765。

不論是外形還是顏色上，都提供了多個選擇。素色以外，更設有撞色設計，適合不同女性的喜好。不過，不得不提的是其中一個創作靈感來自於摺紙的手袋款式：Convertible Flex Bag。透過一條肩帶與摺合就能將袋款變成不同的面貌，除了可利用長肩帶側背外，還可把長肩帶調教成短肩帶當作clutch使用，甚至可摺起袋身，變成一個立體三角形clutch，極具玩味性，一個價錢，三個完全不同的用法，相當抵玩！