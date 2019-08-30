秀智換美人魚紅髮色　「企鵝塑身操」令身形好看變「男神收割機」

有「國民初戀」之稱的秀智（Suzy）早前出席活動時，有粉絲發現出道9年的她首次換上「美人魚紅」髮色，感覺新鮮，大獲好評，瞬間成為最新潮流指標。 秀智的美貌一向受大眾肯定，更曾與多位男神如孔劉、李鍾碩合作，現任男朋友更是李棟旭，因而有「男神收割機」的稱號。回顧2019年以Miss A女團成員出道的秀智，包包臉，腿粗粗的，果真「女大十八變」，到底秀智是如何從一位小女孩成為女神呢？

日前秀智出席美妝品牌活動時，穿了與全智賢同系列的黑色BALMAIN連身裙，成熟又斯文，更大曬美腿。除了衣着成為焦點外，眼利的粉絲發現秀智把原本啡色的長髮染上深紅色，髮色不太誇張，又能突顯她白皙肌膚，是秋冬髮色的好選擇，粉絲也大讚非常適合她。

初出道的秀智包包臉又腿粗粗的，與「女神」還有點距離，只可稱她「可愛」（VCG）

「男神收割機」進化歷史

2010年秀智以Miss A成員身份出道，主攻歌、視事業，出演第一套電視劇《夢想起飛Dream High》時，形象清純可愛，但當時只有17歲的她嚴重嬰兒肥，瀏海讓她臉更圓，腿部比一般女星粗壯，稱不上女神。

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開始長大的秀智，努力減肥瘦下來，輪廓開始更突出，2012年以清新素顏形象出演《建築學概論》，即獲封「國民初戀」。其後「全球百大美女2018」之一的秀智有更多電視劇演出，曾與金秀賢、金宇彬、李鍾碩和孔劉等男神級演員合作，而她的男朋友來頭也不少，曾與李敏鎬拍拖3年，現在又與李棟旭，讓人十分羨慕。

減肥成功全靠自律

演藝圈中，每位女藝人的身材都非常姣好，而秀智不是天生瘦底，要付出才可以有好身材，而她便進行了一連串的地獄式運動，配合餐單，足足瘦了兩個碼。秀智亦曾分享，她每天過了晚上6時便不會再進食。

運動絕不只局限於健身房，秀智也有設計自家居家小運動，她在節目《Get It Beauty》更即場示範「企鵝塑身操」，她指這小運動可以加強上半身訓練，令身材更好看，又可防止胸部下垂，而且可以隨時隨地做。

「企鵝塑身操」非常簡易，首先雙腳距離與肩同寬，隻手垂下，手腕先向外側折，和地面呈水平，然後雙臂向上舉起一點點並把手腕向內折，不斷重覆動作，直到你覺得手臂酸痛。

秀智打扮偏向隨性和知性風格，適合女生作為日常穿搭的參考。（skuukzky@instagram）

如何穿出吸引男神的穿搭法？

秀智憑着好身材，清秀的美貌，成為廣告的寵兒，國際大品牌Dior也邀請她出席活動，又遠赴巴黎、摩洛哥看時尚秀，秀智的時尚觸覺日漸提升。

身為「國民初戀」的秀智穿搭不會太誇張，隨性又帶點知性，非常貼地。她喜歡的時尚單品離不開T-Shirt、恤衫、牛仔褲、A字裙和西裝外套等，這些都是每位女生衣櫥必有的單品，平易近人。更重要是秀智的雙腿是肉肉型，她不時以長裙收起，看起來不但整個人更修長，配搭也更見時尚知性美！

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