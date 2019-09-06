Forever 21傳破產　關鍵時刻Ariana Grande告侵權追達1000萬美金

Forever 21日前傳出因債務、資金不足問題而申請破產的消息，事情還未正式解決，已有另一侵權風波待面對。 於美國時間9月2日，歌手Ariana Grande就肖像和知識產權等涉嫌違法行為對Forever 21作出控告，其索償金額更高達1000萬美元。未知，Forever 21又能捱得過這關嗎？

Forever 21曾經紅極一時，卻於近日傳出申請破產的消息，以及被Ariana Grande作出控告。（yuyuluv@Instagram）

自3月底，Forever 21全面撤出台灣市場，並關閉所有中國網上商店，便傳出了集團破產的消息，直至6月份集團表示與貸款人談判中，一切運作將不受影響，才令破產傳言減淡。正當大眾以為Forever 21有機會逆轉情勢之際，近日亦有消息人士向美國媒體CNBC透露Forever 21已經負債累累，正在考慮申請破產。而香港Forever 21店鋪亦正進行清貨促銷。

Ariana Grande就Forever 21未經同意沿用她的名字與肖像作出控告。(arianagrande@Instagram)

不過，一波未平一波又起，根據美國CNN的報導，Ariana Grande於此時入稟洛杉磯法院，控告Forever 21及其美容品牌Riley Rose未經授權盜用她的名字以及多達30多張的圖像用來推廣品牌的產品。同時，更沿用了Ariana Grande歌曲《7 Rings》以及與Ariana Grande外觀相似的模特兒作廣告宣傳，令觀眾對她產生錯誤的認知，於是提出訴訟要求品牌刪除所有侵權照片，以及1000萬美元（約HK$78,399,583）的賠償金。

而報導更指出收到Forever 21以電子郵件回應事件，內容指Forever 21對指控提出質疑，希望找到一個與Ariana Grande雙方同意的決議，並可以在未來繼續合作。雖然沒那麼快知道最終的訴訟結果，甚或是雙方能會否達成共識，但可能要在這面臨破產的關鍵時刻賠上巨額賠償，肯定會是Forever 21的另一難關。

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Forever 21由1984年成立至今，已歷經多宗侵權事件。（資料圖片）

Forever 21已不是首次被控侵權？

Forever 21由1984年成立至今，已於世界各地擁有超過800多間店舖，曾經輝煌一時，不過隨面臨眾多Fast Fashion的同業競爭與社會風氣改變，銷售量一直下滑。而Forever 21更不是第一次被控侵權，品牌過往不時都會涉及到侵犯版權和抄襲的訴訟，與其他品牌對薄公堂，包括Anthropologie、Anna Sui和Diane Von Furstenberg等多個品牌，不過大多都能在最後達成和解。惟於2017年，Forever 21的侵權負面新聞特別多，就如2017年4月Forever 21就被Puma控告抄襲。

Puma曾向Forever 21提出涉嫌抄襲控告。（資料圖片；圖片來源﹕Puma）

根據The Fashion Law的報導，Puma向加州聯邦法院提出Forever 21涉嫌抄襲Puma與Rihanna合作的Fenty三款限量並帶有設計專利保護的鞋履設計，無論是款式與顏色都十分接近，推出時間亦相約。Puma就此要求法院能就事件禁制Forever 21繼續出售相關鞋款，同時要求Forever 21交出鞋款的所有獲利，而當時Forever 21向法院以「設計很普遍」為抗辯理由，結果於第一輪訴訟中Puma被駁回禁售申請，在其後的訴訟Puma與Forever 21達成共識，進行和解。

當Forever 21解決了與Puma的訴訟的隨後兩個月，卻於同一時間被Gucci和adidas提告。根據The Fashion Law的報導，前者事件為Gucci以「藍紅藍、綠紅綠」條紋織帶商標向Forever 21發出律師信，指Forever 21侵權。事後卻被Forever 21反過來控告。而後者adidas則指控Forever 21在鞋履設計上使用如adidas標誌性的三間設計，於是作出提告並要求賠償損失，兩件事件中Forever 21都以「藍紅藍、綠紅綠」、「三間設計」為非常普遍作理由，亦引用多個品牌的例子為自己辯護，經過多番交涉最後法院駁回了Gucci與adidas的申請。

Forever 21的未來會怎樣？（資料圖片）

基本上，從三次的侵權事件看到Forever 21都會用上「坊間普遍」的理由作辯護，而且得直。不過，是次在未經Ariana Grande授權下沿用了她的肖像又是否能輕易解決？近年來，除一單又一單的抄襲侵權事件，Forever 21也出了不少公關災難，就如2017年找來白人模特兒展示來自電影《黑豹》「Wakanda Forever」的印花針織衫、2019年向顧客派發能量棒疑似鼓吹減肥等，都讓大批人士感到不滿。

Forever 21曾經風靡一時，是少女們的最愛之一：

+ 9 + 8 + 7

Fast fashion（快速時裝）步向沒落？



近年不時聽到fast fashion品牌傳破產的報導。比起其他Fast Fashion品牌開始積極尋找出路，如加入環保行列，H&M於2011年推行Conscious永續時尚系列，更將會售賣二手時裝；而Zara則宣佈2025前將全面使用永續布料，而Forever 21卻似是未有任何環保方面的意識，面對侵權、破產、同業競爭，Forever 21又能否挽回民心？還是將來於破產消息被確認後，會有人認為品牌是死有餘辜？

（資料來源：CNBC, CNN, The Fashion Law）