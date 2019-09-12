網紅明星都用「字母拍照法」　一秒營造纖腰長腿　不經意的自然美

一到放假的時候，就會和自己的「三五知己」出街輕鬆下，而且2020請假攻略已經在早前推出了，不少人己經買好機票，準備在年底或出年外遊。但每一次瀏覽社交網絡時，總是見到一些明星和網紅們都很輕易拍出一些十分吸睛的照片，反而一看到自己所拍的照片，就會立即反問自己「點解影極都咁扮嘢？」「咁肥嘅？」，「手臂好粗啊？」。我想以上都是普通女生會問的問題，但其實要拍出網紅明星照，並不是想像中的那麼難，因為「字母拍照法」可以完全解決以上問題，而且簡單易學，簡直醜小鴨都可以影到變天鵝。

第一招：字母「A」

字母「A」的拍照姿勢令身高只得155cm的韓裔美國網紅Jenn拍出視覺165cm的高度 (ig@imjennim)

這個姿勢可以輕鬆營造出休閒慵懶風，而且這樣拍更可以顯得腿更高更瘦，簡直可以將哈比人拍出巨人來。

教學：這個姿勢主要是利用三角型的定率所構成，雙腳可以分開並且呈大字型，且利用手臂支撐著身體或把雙腳微微張開亦可，可以充分展示在視覺上的延伸感，可以讓腿部線條無限延，但必須注意雙腳不要對齊。

【按圖看】字母「A」拍照法姿勢示範：

+ 5 + 4 + 3

第二招：字母「I」

消除了照片的拘謹感，又營造不失自然的感覺 (ig@renciysw)

這個姿勢可以消除拘謹感，讓到拍出來的照片不會太過莊重認真，反而可以營造出高雅又不失自然的感覺。

教學：這個姿勢可以在雙腳同時站立的時候，同一邊方向的手臂和腿可以微微彎曲，你更可以將手臂可彎向腰部或可以手拿一些物件，例如：手袋，咖啡，書本等等的物件，另一邊的手臂和腿自然站直就可以了。

【按圖看】字母「I」拍照法姿勢示範：

第三招：字母「K」

跟閏蜜指照時，更可以一人做一個字母「K」呢！(ig@tracytschu)

這個姿勢可以帶出個人的活潑好動感，而且更重要的是可以拉長身體的比例，視覺上令到身材更高挑。

教學：把你所有四肢都伸展出來，而且把同一邊的手臂和腿往你的外側伸出來，盡量「有咁長伸咁長」。

【按圖看】字母「K」拍照法姿勢示範：

+ 2

第四招：字母「P」

輕鬆自然做出抓頭髮的動作就可以拍出網紅照 (ig@imjennim)

這個姿勢簡直經常在不同韓星的社交網絡上看得見，擁有一把秀髮的女生們，更可以藉這個機會「秀一秀」，你的秀髮呢！

教學：這個姿勢需要身體靠牆站立，而你應該將身邊慢慢微微傾斜一邊，雙腳微微擺出一前一後的姿勢，再隨便把手升起彎曲做出看似在撩頭髮的模樣就可以了，值得注意的是，這個姿勢靠牆或者不靠牆都可以的。

【按圖看】字母「P」拍照法姿勢示範：

+ 3 + 2

第五招：字母「Y」

背景照最適合用字母「Y」姿勢 (ig@carmaneysantiago)

這個姿勢「A」字形正正和字母「Y」相反，「Y」字形拍照姿勢重點在上半身，雙手對情緒表達能起到輔助作用，可以充實地表達情感，所以它特別適合用來拍攝旅遊照。

教學：旅遊照和背影照都十分適合用這個姿勢。把身體的上肢伸展出來，只是這個只需要兩邊又平衡就可以了！

【按圖看】字母「Y」拍照法姿勢示範：

+ 2

第六招：字母「H」

這個姿勢可是說是一個蹲下或坐下的姿勢，現時網紅經常推介的CAFÉ也可以採用這個姿勢，坐在樓梯上就可以拍出一張型格的相片。

教學：首先以一邊的腿撐著身體保持平衡，然後把一邊的手臂放直在一旁或者可以用手支撐著自己的面頰，有時拍照時身體不要直接對著鏡頭，因為側拍才能顯示出氣質和型格不經意的感覺。如果女生們身邊有袋子的話，更可以將它放在手的另一邊，增加一些不經意的感覺。

【表圖看】字母「H」拍照法姿勢示範：