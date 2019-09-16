高手穿Converse、Vans不死板不怕撞款　法國女生中和西裝正式感！

潮流總是快來快去，不斷輪迴。以往曾有一段時期，幾乎有一半的人穿上Converse、Vans走在街頭，勝在夠百搭！但反觀現在卻愈來愈少看見這種情況出現，雖然兩者不時都會與其他品牌推出聯乘系列以增加吸引度，但似乎已過了盛勢時期。 不過Converse、Vans等這類休閒鞋款卻是至今仍然會經常出現於法國女生身上的單品，而且更廣泛應用於不同造型上，無論是優雅的裙裝還是率性的褲裝，法國女生總是有方法塑造出一個慵懶而又浪漫的法式穿搭。

連身裙

法國女生愛以連身裙搭配高筒Converse，白色更是百搭款式。(nastyanastya@Instagram)

眾所周知，法國女生鍾情於簡約打扮，講求Less is more以及natural and comfy的準則，重視服裝的舒適程度遠遠大於追求潮流與名牌，故也甚少會於她們身上看到印有品牌logo的服裝。

其中一個最常見的單品就是連身裙，不過她們所選的款式，也沒有過多的細節，較看重裙款的剪裁與百搭程度，如印花、波點圖案、白色、啡色、紅色等元素。一般來說，法國女生都不太喜愛過高的高跟鞋款，大多時候她們都會簡單的配上一對草織鞋或是芭蕾舞鞋，也會以Converse、Vans作搭配，既舒適亦能呈現出不花巧的時尚氣息。

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西裝套裝

即使以Converse、Vans等帆布鞋款搭配寬鬆版型的西裝套裝，完全沒有違和感。(camillecharriere@Instagram)

法國女生除了以較女性化的連身裙示人，還有部份的法國女生喜愛穿着西裝套裝，亦是另一樣法國女生必備的單品，散發知性味道。以恤衫款式或是一件簡單的素色T-Shirt配搭西裝外套和西褲就是她們的日常造型。

別以為這樣的配搭，只能夠搭配高跟鞋或是較斯文的尖頭平底鞋款，法國女生才不會給自己定下一個固定的穿搭方式，無論所穿的西裝套裝是屬合身還是較寬鬆的Oversized的款式，她們反而會搭配Converse、Vans等帆布鞋款，為整體造型加添了一份生氣，不會過份「死板」，也能反映出一種時尚態度。

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捲起褲腳

捲起褲腳再搭配一對Vans，呈現另一種法國街頭風格。(kenzasmg@Instagram)

於選擇下身褲款時，skinny jeans多數是首選。至於其他剪裁的褲款，法國女生大多會選擇捲起褲腳至小腿位置，令身形比例變得更為修長，同時凝造出一份更休閒慵懶的感覺。其中一個常見的造型就是以T-Shirt配Boyfriend Jeans或闊腳褲，捲起褲腳搭配一對Converse或Vans，襯出甜美浪漫以外的法國街頭風格，呈現帥氣的一面。