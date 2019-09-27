西裝褸躋身女星最愛秋冬外套　一招打造氣質性感：襯短褲還要...

涼涼秋意，讓人心情愉快，女生一定又在想該為衣櫥增添一些「新成員」了。 踏入秋冬有些永恆單品是絕不能缺少的，就如乾濕褸、皮褸等，但近年嚴肅的西裝褸也要躋身一員，它打破了舊有正裝的形象，成為不少時裝品牌設計藍圖，只要配搭不同的單品，型格、斯文、小性感都不是問題，「一褸走天涯」。

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近月2020春夏時裝周正式開鑼，從紐約到米蘭、巴黎、倫敦，世界各地的時尚名人都到當地欣賞時裝秀，場內正展示明年春夏潮流，場外便是一班達人穿着最合時宜的秋冬新品，而在她們身上出鏡率最多莫過於西裝褸，把西裝褸的穿搭發揮淋漓盡致。

除了時裝周造型，不如又參考一下明星西裝褸日常穿搭：

Heidi不時都以西裝褸配短褲示人，大曬長腿。（heidibibe@Instagram）

Heidi李靜儀：西裝褸 X 短褲

有留意Heidi的Instagram便發現她是一位「西裝褸控」，一年四季都有不同的西裝褸穿搭，大多都偏向輕熟女風，休閒又不失造型感，這都全靠西裝褸的功勞，而她最喜歡便是Oversize的西裝褸。

Heidi通常以貼身的上衣配搭，如背心、吊帶或是T-shirt，由於「上重下輕」的穿搭方式視覺上雙腿會更修長，有顯瘦效果，Heidi都會以牛仔短褲、短裙配襯，打造氣質小性感。另外，像Heidi一樣纖瘦的女生便可以挑戰5分褲（到大腿長度）或是單車褲，配上Oversize的西裝褸，相當型格時尚，但腿不夠細長的女生便不適合了。

但不論是喜歡小性感或是型格感覺，如果對自己雙腿沒自信，秋冬時穿一對過膝靴便可。

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Jessica Jung最常用牛仔褲襯西裝褸，百搭又舒適。 （jessica.syj@Instagram）

Jessica Jung：西裝褸 X 牛仔褲

不少人總覺得西裝褸太成熟又正式，一不小心便有上班的感覺，不妨參考韓星Jessica Jung的穿搭。

斯文優雅的Jessica私下不時都穿着西裝褸，由於西裝褸有一種正式的感覺，Jessica會選擇以休閒又百搭的牛仔褲作配搭，嚴肅感頓時降低，但又可保留斯文的感覺，適合走成熟路線的女生。如果想增添青春俏皮感，不妨拋下深色的西裝褸，挑選色彩鮮艷或亮色系，而粉紅色和白色都是不錯的選擇，皮膚也會顯白一些。

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李多熙：西裝褸 X 闊腳西裝褲

有些女生怕西裝太正式，有些卻喜歡西裝的整體感覺，而在韓國最近便非常流行西裝褸配上西裝褲，「一套過」，但謹記一定要是闊腳西裝褲。

就像因《請輸入檢索詞WWW》而更多人留意的李多熙，她在劇內都以不同的套裝穿搭示人，而且大部分都是tone on tone的配搭，內襯鬆身的T-shirt或背心便可以「中和」西裝褸的正式感，除此之外， Oversize西裝褸配闊腳西裝褲也有同樣的效果，又不會過於休閒，上班的女生也可以參考一下，打造時尚的上班造型。如果臨時要見客戶，就算是穿着tube dress，披上一件oversize西裝褸，便可以改變造型，OL必學。