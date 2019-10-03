【巴黎時裝周】CHANEL驚喜再現玩轉天橋？春夏新作經典中見少女感

萬眾期待的Chanel 2020春夏季系列終於在巴黎時裝周登場。如過往一樣，品牌每次都帶來場地以及服裝設計上的驚喜，不過是次卻有一名法國Youtuber從台下闖進天橋，意外為我們帶來了另一「驚喜」。幸好的是，她的突如其來並沒影響到大家欣賞Virginie Viard充滿浪漫少女氣息的作品。

Chanel 2020春夏季系列終於在巴黎時裝周登場。(CHANEL@Facebook)

欣賞Chanel時裝騷除了留意品牌新一季設計，當然也期待它每次美輪美奐的場景佈置。Karl Lagerfeld生前喜愛將整個巴黎大皇宮完完全全打造成另一場景，如SS 2019的沙灘、Cruise 2019的郵輪碼頭等，仿如令到場嘉賓置身於巴黎大皇宮以外的世界。Virginie Viard接手擔任創意總監後，也貫徹這樣的傳統，如將Cruise 2019/20騷場打造成巴黎火車站，以及Fall-Winter 2019/20 Haute Couture的圖書館場景。

打造如巴黎市區的屋頂天台

是次Chanel 2020春夏季系列時裝騷，掀起「Nouvelle Vague」法國電影界的新浪潮。Virginie Viard更帶來一個嶄新想法，將整個天橋位置提高，在巴黎大皇宮上興建了日常在巴黎市區的屋頂天台，以大理石、地磚、煙囪以及閣樓天窗等組合而成，讓在場嘉賓以一個新視覺觀看一場精彩的時裝騷。

Chanel 2020春夏季時裝騷場景佈置：

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Chanel 2020春夏季時裝騷由經典的斜紋軟呢（Tweed）掀開序幕。(Vcg.com)

2020春夏季重新演繹斜紋軟呢（Tweed）

從Virginie Viard過去操刀的Chanel系列中，都能看到她努力的保留前人Karl Lagerfeld以及品牌的經典風格之餘，亦見她融入了個人風格，以女性的獨有角度為Chanel注入一份少女心。Chanel 2020春夏季系列不止帶來黑、灰、白等基本色系，亦帶來紅色、橙色、粉紅色、藍色等鮮豔色彩。時裝騷先由經典的斜紋軟呢（Tweed）掀開序幕，也為品牌經典重新注入新元素，例如是斜紋軟呢套裝領位及袖口位加入荷葉皺褶、亮片、格紋等元素，甚至將西裝剪裁改以平口和連身短褲的設計，一改刻板單調感，亦增添了一份時尚活力氣息。

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Chanel 2020春夏季系列中，牛仔材質服裝配合荷葉皺褶的設計，更為女性化。(Vcg.com)

除此之外，亦帶有雪紡薄紗材質的裙款、城市印花和以城市印花拼湊而成Chanel品牌字眼的設計，同時亦有不少具有燈籠袖、蝴蝶結、亮片刺繡的款式，展現品牌一向著名的精緻工藝。而更特别的是，Chanel 2020春夏季更設有牛仔材質服裝，搭配燈籠袖與荷葉皺褶的設計令其在型格中更添女性化元素，而最後一套則以巴黎星空作靈感的服裝作結。Chanel 2020春夏季系列依舊簡單俐落，著重細節且更貼近女生的設計，再一次證明Virginie Viard的用心。

Rianne van Rompaey穿上以巴黎星空作靈感的服裝作結。（品牌圖片）

更多Chanel 2020春夏季設計：

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Chanel 2020春夏季時裝騷上現小插曲？

於模特兒謝幕之際，突然有一名全身身穿Chanel服裝的女士走上天橋，偽裝成模特兒走騷，事出突然就連保安人員也不能追及以阻止她的行動，幸好Gigi Hadid上前試圖捉住該名女子的肩膀並邀請她下台。而根據英國《每日郵報》報導，該名女子為法國一名喜劇演員和YouTuber：Marie S'Infiltre，而她更不是第一次以這樣的方法登上時裝周舞台。早於早前Etam Lingerie2020春夏季時裝騷上，她亦穿上仿似品牌的服裝走上天橋，兩次的「亂入」過後亦有在其個人Instagram發佈照片。

事後，Marie S'Infiltre向英國《衛報》表示自己一直以來都希望成為Chanel的繆思，更指自己當日所穿的服裝是屬於她的媽媽，是次走上Chanel 2020春夏季的目的是為了能參與Chanel的永恆時刻以及致上敬意，那怕只有短短的數分鐘。

由Chanel 2020春夏季系列時裝騷完結過後至今，Marie S'Infiltre的Instagram在短短一日內已由約20萬Followers升至21.4萬，為了自己的個人慾望而阻礙到品牌的時裝騷，真的是表達敬意的一種還是另有目的？幸好的是，Chanel細膩的設計與大家對品牌的熱愛並不會因少少的不速之客而擊退。

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（資料來源：《每日郵報》,《衛報》）