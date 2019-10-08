東張西望林泳淘被解約　心機背心外鄰家穿搭　落選港姐如何變女神

林泳淘於最近傳出被提前解約的消息，外界紛紛猜測是否因她過往曾就政治問題所發表的言論有關；而林泳淘於昨日（7/10）亦在社交平台發文承認自己已離開TVB，亦直言雖然解約過程倉猝，但並沒有任何的恨意。

林泳淘承認自己已離開TVB。(wingt@Instagram)

是的，我離開tvb了。 過程當中雖然很倉猝，但我完全不帶恨。 向來認為逆境順逆都是一個過程，是讓自己成長的機會，如果讓情緒使事情走偏是可惜的。 很感激在公司認識了一大班的同事、朋友。 如果要說最不捨的，必然是這群活生生的夥伴。 真的很感謝你們所有人滿滿的愛和支持！ 不論是之前事件你們的默默鼓勵，還是在離職後你們伸出的援手，除了溫暖，還有無盡的感激… 真心覺得今生能有這麼多人愛錫同幫忙真的非常幸福 以後有咩需要請找我！我很樂意去幫忙！ 在這， 還特別想感謝所有支持我的朋友，無論是認識的還是不認識的你。 因為我明白能得到任何人的支持都不是必然的。 最後希望大家能夠將這份大愛感染身邊所有認識與不認識的人， 冷靜看清事情的因， 團結一致、不割蓆、be water 香港，加油。 林泳淘

2012年參與香港小姐，雖然三甲不入，但翌年已獲得主持《東張西望》的機會，不過於戲劇方面則大多擔任閒角的角色，故知名度並不算高。直至近年演出機會增多，更於《東張西望》和《三日兩夜》的衣著呈現出好身材，加上敢言的關係，令人開始留意以及被貫以「東張女神」之稱。

現年29歲的林泳淘，大多選擇貼身上衣，不過小背心外，她也懂適時加添兩分鄰家女孩氣息，難怪男女觀眾通殺。一起看看身高有170cm的她，身形雖不算嬌小，但平日如何透過穿搭，營造鄰家少女感吧！

薄紗材質、荷葉邊等少女味濃的材質

林泳淘都會選擇薄紗材質、荷葉邊等少女味濃的材質服裝。(wingt@Instagram)

除了大家熟悉的小背心，林泳淘喜愛穿着色彩鮮豔的服裝，亦偏愛帶碎花服裝，不論是上衣還是A-Line連身裙，都不難在她的社交平台發現，有意無意的散發一份少女味。另外，林泳淘亦愛選擇薄紗材質、荷葉邊、露肩、喱士的服裝，輕柔浪漫之餘，亦能透過不同的外衣搭配出層次感，如林泳淘經常都會以長袖薄紗上衣配襯吊帶連身裙／褲，讓整體造型變得更具層次、更特別，而且呈現出恰到好處的青春活力感。

當然，大部份鄰家女孩都會予人慳家的形象，林泳淘也不例外，時常都會將衣服重覆搭配，例如她會將吊帶背心外穿於T-Shirt搭配長褲，也試過在牛仔連身裙外穿上同款吊帶背心，呈現兩種不同的造型。

+ 4 + 3 + 2

【巴黎時裝周】CHANEL驚喜再現玩轉天橋？春夏新作經典中見少女感

S形、三角形拍照法身體作道具 攝影師教擺甫YouTube吸93.2萬訂閱

好用至空瓶玫瑰花水 乾性肌記者實試：超易推開貼服粉底不浮妝！

籐編帽

籐編帽則成為林泳淘近日的最愛。(wingt@Instagram)

林泳淘留有一把長直髮，故不時都會利用現時流行的髮夾和絲帶進行各種類型的編髮，亦會把頭髮夾成曲髮。編髮以外，林泳淘也喜歡戴上各類型的帽子作配襯，而籐編帽則成為她近日的最愛。由於林泳淘留有瀏海的關係，傾向將帽子微微向後傾，配戴於頭頂較後的位置，避免造成瀏海扁塌的情況。比起向前的戴法，感覺更精神，配上連身裙亦輕易打造度假感覺。不過，如果希望更有鄰家女孩感，也可紮上鬢辮，添活潑氣息。

+ 3 + 2

平底鞋

工作以外，林泳淘都傾向選擇舒適的波鞋和平底涼鞋。(wingt@Instagram)

要想打造出鄰家女孩感，不妨學林泳淘一樣於工作以外的時間都拋棄有違人體力學的高跟鞋吧！不用上鏡時，林泳淘都傾向選擇舒適、方便行走的波鞋和平底涼鞋。平日以高跟鞋配搭連身裙，或會帶來過份女性化、刻板的印象，如果換上一對波鞋即時變得更有活力。另外，即使是穿着西褲等正式感重的服裝，林泳淘都會配上平底涼鞋，減低莊重感，同時凸顯青春魅力。然而，如果你是屬於嬌小一族，也可像林泳淘一樣間中選擇厚底鞋款，如今年流行的Dad Sneakers、厚底涼鞋，都可低調為你帶來視覺上的增高效果。

+ 3 + 2

回顧林泳淘於《東張西望》的表現：