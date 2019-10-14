文詠珊（Janice Man）早於今年9月與拍拖5年的男朋友吳啟楠（Carl）註冊結婚；而近日，二人則於意大利時間10月12日在科莫湖湖畔古堡Villa Erba進行婚禮，廣邀約200名親友見證他們的幸福。 不僅坐船進場的安排讓人矚目與感奢華，Janice Man的水晶刺繡拖尾婚紗Janice更成為焦點。各位準新娘於選擇婚紗時或也能選擇Janice Man所穿的婚紗元素款式？

文詠珊（Janice Man）與拍拖5年的男朋友吳啟楠（Carl）於意大利時間10月12日在科莫湖湖畔古堡Villa Erba進行婚禮。(Vcg.com)

Janice Man以低髻的髮型配襯婚紗，並戴上Tiffany & Co.藍寶石頭冠，不過明顯地是次所選的婚紗款式比起於香港註冊時所穿的簡約款式來得高調，配合古堡婚禮則散發出如公主般的氣質。Janice Man的婚紗為澳洲婚紗品牌Paolo Sebastian高訂款式，價值約港幣65萬。長袖並且帶有圓領薄紗，修飾手臂線條之餘更帶復古感，而且看似保守卻暗藏驚喜，先是一轉身露出美背，再來是婚紗上水晶刺繡，清而不俗，但卻能帶來閃閃發光的視覺效果，但說到搶眼的當然是達10呎長的大拖尾。

點圖即看，Janice Man奢華古堡婚禮照片：

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二人於古堡上行禮以及宣讀完結婚誓詞，晚上亦舉行了一個以紅色作主調、放滿紅玫瑰的宴會，Janice Man亦換上了多套婚紗，其中一套香檳金色婚紗則為黎巴嫩品牌Georges Hobeika 2018/19秋冬高訂款式，如行禮時所穿的婚紗一樣選擇了大露背以及佈滿銀色水鑽刺繡的拖尾款式，更特別的是胸前與手臂位垂下位置均是以金銀串珠製作而成，配合前短後長的剪裁與羽毛裙擺，正正做到飄逸性感而且不失奢華的效果。

Janice Man於晚宴換上了多套婚紗，其中一套香檳金色婚紗則為黎巴嫩品牌Georges Hobeika 2018/19秋冬高訂款式。(Vcg.com)

按圖觀看更多Janice Man於9月在香港註冊的照片：

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2020婚紗潮流預告

Janice Man所選擇的婚紗均是高訂款式，不過價值不菲，未必每個新娘子都能負擔得起，不過各位準新娘仍是可作參考款式之用。

然而，除參考Janice Man所選的款式，也可考慮一下2020年的婚紗流行元素，選出一件最合乎心意的婚紗，漂漂亮亮的出嫁吧！

不規則裙擺

不規則裙擺的設計適合嬌小一族。(moniquelhuillierbride@Instagram)

2020年的婚紗趨勢傾向擁有不規則裙擺的款式，就如Janice Man所選的前短後長剪裁以及斜身剪裁的款式，不但可露出腿部、修飾身形線條亦可帶來視覺增高的效果，絕對適合擔心長婚紗會顯腿短的嬌小一族，同時增加一份活潑氣息。

高衩款式

高衩款式可露出長腿。(paolo_sebastian@Instagram)

現時的婚紗設計再也不是只有大家印象中的款式，例如要麼貼身得當天「氣也不能吸」，不然就是公主感的款式。2020年其中一個流行的婚紗元素則是「高衩」，「高衩」的開口大約於大腿位置，走路時隨步伐而露出腿部，小性感之餘亦能展現出一份若隱若現的女人味，顯得格外優雅。

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露肩泡泡袖

露肩泡泡袖適合不同身形的女生。(lelarose@Instagram)

露肩婚紗均為大路，而且經常都會看見的設計，不過2020年的婚紗重點元素卻將露肩與泡泡袖完美揉合而成，不經意營造一份夢幻浪漫氣息，卻沒傳統公主款式一樣的少女味道。

比起單純是露肩款式，露肩配合泡泡袖設計反而適合不同身形的女生，由於泡泡袖大多設計於手臂偏下的位置，故即使本身肩膊較橫，也能透過泡泡袖修飾肩膀，展現鎖骨，達到更顯瘦的效果。