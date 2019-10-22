秋冬西裝外套穿搭指南　四大不敗風格　穿出韓系感的關鍵是... 　

秋風颯颯，又到可以穿西裝外套的季節啦！無論是率性慵懶風，還是知性文青風，一件西裝外套就能演繹出不同風格。所以説秋冬季節，衣櫃内擁有一件西裝外套是必不可少的！快來看看長興不衰的西裝外套潮流該如何配搭吧！

不同風格的西裝外套穿搭，各有特色。(ah.hyeon@IG)

幹練率性風

韓國女星Jessica同樣也是西裝外套「愛好者」。（jessica.syj@IG） 西服套裝 穿上全套西裝服讓人感覺過於正式？不用擔心！有些許oversize加上有垂墜感的西裝外套和西裝褲，不但不會讓人感覺過於正式，反而更顯帥氣魅力，充滿幹練中性風，絕對會讓人「眼前一亮」。韓國女星Jessica同樣也是西裝外套「愛好者」，隨性之餘又顯女人味。



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+ 6 + 5 + 4

西裝外套搭配牛仔褲以及短高踭鞋更顯女人味。（《我的大叔》劇照) 西裝外套搭配牛仔褲 内搭一件T恤，襯上西裝外套以及牛仔褲，休閑又率性的風格就誕生了！不過要緊記如果内搭衣過長一定要塞入牛仔褲内，才能使比例更加好看。窄版牛仔褲不但有女人味，還能突顯身材曲綫。鞋子方面可以選擇短高踭鞋，更顯女性「Girl Crush」風格，氣勢十足。當然帆布鞋也是不錯的選擇，休閑風格受到不少人喜愛。

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+ 3 + 2

知性文青風

格子裙是秋冬十分流行的款式，與西裝外套是絕配。（ah.yeon@IG） 西裝外套搭配長裙 誰説西裝外套只能配褲子？搭配長裙能中和西裝外套的帥氣，結合長裙的柔美，配合出獨特的韻味。不管是什麽類型的身材都能輕鬆駕馭，長裙還能遮擋粗腿的缺陷，比起長褲穿搭更有知性味道，不少文青女孩都喜歡這類穿著。在寒冷的秋冬時節，長裙還能抵禦寒意，簡直一舉兩得。款式方面也能隨心搭配，無論是百褶裙還是直裙都十分適合，如果想有個人特色的話，可以選擇碎花長裙或者顔色稍稍鮮麗的長裙。

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+ 3 + 2

可愛少女風

同色系西裝外套及短裙給人俏皮可愛的感覺。（kimewa@IG） 西裝外套搭配短裙 西裝外套穿也能穿出可愛少女風！只要你不畏嚴寒，寒冷秋冬季也願意穿短裙的話，可以嘗試以西裝外套搭配短裙。上身可以選擇純色或格子西裝外套，怕冷的話可以内搭一件較厚的毛衣以及保暖衣，下身可以選擇同色系或同圖樣的短裙，給人一種俏皮可愛的感覺。

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+ 6 + 5 + 4

隨性休閑風

西裝外套搭配休閑褲隨性又可人。（zoopeach@IG） 西裝外套搭配休閑褲 不論是窄身還是寬鬆版型的休閑褲，搭配西裝外套都能展現不同休閑風格，隨性的風格給人平易近人又不失氣勢的感覺。鞋子方面可以搭配平底鞋、運動鞋、帆布鞋、皮鞋等，内搭衣服可以盡量選擇不這麽花俏的款式，以免奪去西裝外套的「風頭」。

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