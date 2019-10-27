陳瀅小性感初秋穿搭　西裝褸配平口背心　關鍵偷偷展現神秘三角肌

濃濃秋意，總是讓人心情愉悅。但這時候的氣溫總覺得尷尷尬尬，不冷不熱的，看着衣櫥都不知該穿些甚麼好，短袖又怕冷， 長袖又略嫌太早。 如果女生有這些煩惱，不如參考一些「iger」和明星是如果輕鬆打造時尚入秋穿搭，不但帶着親切的秋意，更可以輕輕耍一下小性感。

時尚達人Aimee Song 最近便以開胸薄針織外套當上衣穿搭。（aimeesong@instagram）

開胸薄針織外套

相信每一位女生衣櫥中都必定有一件或以上的開胸薄針織外套，其作用普遍都是陪伴女生出入冷氣房，又或度過入秋不冷不熱時當外套穿着，然而，今年開始女生不應再把它只當成一件外套，而是真正的上衣。

平時女生會穿一件t-shirt或小背心，外搭一件開胸薄針織外套，斯文又保暖，現在不用內搭了，直接把鈕釦扣好，當一件上衣穿着，一樣好看，不少韓國女生，甚至時尚達人Aimee Song也是這樣穿着的，留意一點是，要選擇開V的外套，這樣才可以完美把女生最性感的鎖骨露出來，然後簡單配搭一條牛仔褲便可，隨性又不失性感，而且非常適合秋天穿搭。

如果你想走文青風格，則可配搭淺色的闊腳褲，慵懶感立即上升。

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陳瀅出席上月時裝周時也是以西裝褸配襯平口背心，小露性感。（missjni@instagram）

西裝褸 + 平口背心

秋意濃濃，當然不能錯過layering（層次穿搭）的最佳時光。當有一點涼意，下意識便是拿一件外套出來，而今個秋冬的首選當然是西裝褸，無論是在明星，還是時尚達人身上，都是充斥着不同的西裝褸。

麻質或薄身的西裝褸會較適合秋天時分，然而秋天非常短暫，買一件薄身西裝褸不划算，倒不如拿冬天的西裝褸便可，為了平衡體溫，女生可以內搭平口背心或bra top，有一種率性的性感風，更可悄悄展現腹肌位置，配搭簡單，輕鬆方便便能出門。

如果你是較保守，不想又露鎖骨又露腰，只要穿上高腰褲，或長身背心便可，當然，配搭t-shirt一樣可以，但就失去了入秋耍小性感的機會。

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黃翠如和唐詩詠以大地色系穿搭出席時裝周。（wongtsuiyu@instagram）

如何打造完美秋意穿搭？大地色系！

除了以上單品的穿搭技巧可以幫助你輕鬆入秋外，顏色上的配搭同樣非常重要，只要穿上大地色系，就算你不用心打扮，別人一看也覺得你是秋季穿搭。

今年秋冬絕不能缺少大地色系：米色、卡其色和棕色等，在日韓台的街頭上都是它們的蹤影，而且不同風格的女生都輕易駕馭，營造自然樸實風，像今個秋冬，黃翠如和唐詩詠便以大地色系出席時裝周。大地色系配搭主要是以「one tone」或是3隻色以內相近顏色的穿搭，可加強整體及層次感。

只要挑選適合自己的單品和配色，便能輕鬆度過一個時尚「入秋穿搭」。