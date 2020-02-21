自去年「反修例運動」開始，加上近月因武漢肺炎（正名：COVID-19）疫情蔓延，香港政府官員開記者招待會已成日常，高官的發言不再滿足市民，大家的目光轉移到他們奇怪的衣着上。 最近，食物及衞生局局長陳肇始教授更因為「病毒裝」而引起網上熱話，到底出事位在哪？

林鄭月娥與3名司長13名局長以及前警務處處長盧偉聰出席記者會。（01新聞／張浩維攝）

陳肇始「病毒裝」常曝光 素色穿搭最保守？

近日網上流傳一張陳肇始身穿藍底粉紅色印花上衣出席記者招待會，由於該印花與「冠狀病毒」的外形十分相似，同樣是圓形外圍有棒狀棘，像皇冠般，因而被網民恥笑「病毒裝」，苦中作樂。

陳局長一身裝扮追溯至去年7月22日元朗白衣人打人事件後，特首林鄭月娥召開記者會時穿着。撇開「病毒」聯想，也不夠嚴肅、不太適合。印花設計向來給人活潑、減齡的感覺，配上及膝裙，讓陳局長一點也不像62歲；然而發生大型事件，莊嚴、傷感，一眾局長司長級官員都穿着素色、深色的西裝示人，就連愛穿林鄭月娥米色、旗袍也換上深藍色西裝。

雖然印花衫是較親切，但出席重要場合時素色的穿搭還是比較好，感覺尊重場合，成熟得體，外國女性官員如台灣總統蔡英文、德國總理默克爾（Angela Kasner）和丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）等，避免有空間產生輿論；她們都是以素色穿搭為主，不靠印花，選色也可達減齡效果。

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美國土身土長的梅根王妃（Meghan Markle）的穿搭常受人討論。（Getty Images）

「犯錯教主」梅根屢次犯錯未學精？

政府官員與國家皇室一向有代表整個國家的意思，造型舉止是非常重要，行錯一步，足以破壞形象，美國土生土長的梅根王妃（Meghan Markle）嫁入英國皇室後，在一般人眼中她是位時尚的皇室成員，穿過、用過的時尚單品都會成為搶手貨，但偏偏她的打扮卻經常捉碰到英國皇室底線，就連挑選品牌也出錯？

自梅根嫁入皇室，她便要代表英國出席不同公開場合，起初來自美國的梅根挑選服裝品牌，大多數都是來自美國、加拿大及歐洲，最常見的有Ralph Lauren、Carolina Herrera、Judith & Charles、Prada、Dior等，當時媒體批評梅根不夠支持英國品牌。

梅根被指常穿歐美品牌服飾，這是美國品牌 Brandon Maxwell 的設計。 （Getty Images）

知名形象設計師Rochelle White 則認為：「梅根意識到英國、美國和世界不同的地方都會注意她的衣着，而她亦不希望大眾認為她忘記自己的風格。」其實梅根結婚當日也選了英國設計師 Stella McCartney的婚裙，她也開始穿着英國品牌 Goat；去年《Dailymail》報道，梅根過去一年的穿搭只有19 - 23%是英國品牌，餘下的統統都是歐美品牌的比率，因而被指「不愛國」，自梅根嫁入皇室已經有不同的輿論，無論行為還是穿搭，與丈夫哈里王子已搬遷往加拿大的梅根，不知日後的穿搭會否繼續成為眾人熱話。

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（資料來源：《Dailymail》）