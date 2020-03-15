【BLACKPINK】韓風長袖泳衣今期最紅　Jennie Lisa力挺因可防曬！

天然好當然要外出呼吸新鮮空氣，是出海曬太陽Show身材的好時機！女生們以前喜歡穿的三點式泳衣可以先擱置一邊，因為現在流行的是韓風長袖泳衣，收起性感反而更潮。韓國超人氣女團BLACKPINK成員擁有芭比般完美身材，Jennie和Lisa出海玩水時最愛穿長袖泳衣，把重點放在大長腿，同時更是她們保持皮膚白滑的秘訣。

BLACKPINK Jennie穿的印花一件頭很漂亮。（Instagram@jennierubyjane）

韓國火紅女團BLACKPINK成員個個實力超強，跳得又唱得，顏值高，身材好，穿搭品味帶領韓國時尚潮流。成員們全部身材高佻瘦削，擁有逆天大長腿，她們的穿搭不時性感誘人。不過在泳衣方面，她們反而選擇比較保守。Jennie和Lisa都愛出海玩水，在最應該露肉Show身材的時候，她們卻習慣收起性感，選擇穿上長袖泳衣，究竟為什麼呢？

防曬泳衣能把重點放在腿上。（Instagram@lalalalisa_m）

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原因很簡單！就是因為這類長袖泳衣有防曬功效，能保護皮膚，實用性較強，難怪Jennie和Lisa就算愛時常戶外玩水，也從不會曬黑，皮膚維持白滑！長袖泳衣大致上分兩款，一是連體一件頭，二是兩件裝，上身部分同是「包到實」，雖然款式比較保守，但卻能把重點放在腿上，有修飾上身的作用，也能露出一對美腿。因為Jennie和Lisa都常穿長袖泳衣，所以現在這種泳衣在韓國大熱，韓妹們都很喜歡穿呢！

現在市面上已經有很多這款防曬長袖泳衣發售，而且價格不貴，想入手一套的話，普遍不過$200，甚至不用$100也買到可愛的款式，性價比非常高！

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