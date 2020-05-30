【何超蓮】潮著$45國貨Feiyue小白鞋　配搭Chanel手袋成最潮打扮

白色休閒鞋設計簡約，十分百搭，是不少人的穿搭摯愛。賭王千金何超蓮亦非常鍾情小白鞋，在她的IG中不難發現她穿過很多不同品牌的小白鞋，但這對價值$45的Feiyue飛躍小白鞋竟然是她最常穿的休閒鞋？

何超蓮身穿灰色緊身連衣裙，背上Chanel腰包，配襯國貨Feiyue飛躍小白鞋。（Instagram@laurinda_ho）

何超蓮樣子甜美，身材均稱，穿衣時尚好看，是女生們的模仿目標！超蓮平日大多以名牌示人，Chanel、Gucci、LV等也常常出現於她的穿搭中，不過在國際品牌之間，竟然襯以國貨便宜好物，真的令粉絲們意想不到！超蓮身穿灰色緊身連衣裙，背上Chanel腰包，配襯國貨Feiyue飛躍小白鞋，造型休閒簡單，而不失時尚感。其實她亦不只一次穿搭這對Feiyue小白鞋，還曾公開大讚鞋子好穿。

何超蓮愛穿Feiyue飛躍小白鞋，造型休閒簡單，而不失時尚感。（Instagram@laurinda_ho）

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近年Feiyue飛躍在時尚圈中很有人氣，不少外國KOL都愛穿。白鞋本身就百搭，加上紅藍經典配色不失復古感，男女都適合，褲裝、裙裝、歐美風、日系、韓系都能輕鬆襯出休閒感覺，甚至隨意配搭一件T-shirt牛仔褲已經可以出門。

Feiyue飛躍小白鞋得外國KOL力捧。（Instagram@feiyueshoes）

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得KOL力捧的Feiyue飛躍雖然價格便宜，但舒適好穿又耐用，而且品牌亦大有來頭。品牌早於1931年已建立，1958年正式註冊商標，有一段悠長的歷史。Feiyue飛躍小白鞋是最經典的鞋款，現今經時代洗禮，鞋型亦得以改造。鞋底內襯增加一層海綿墊，行路更加柔軟舒適，鞋頭微尖，有修飾腿型的效果，難怪能成為時尚界的便宜好物。

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