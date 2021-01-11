TVB《萬千星輝頒獎典禮2020》已經完滿結束，蔡思貝奪下「最佳女主角」一獎，憑著《踩過界2》癲姐一角成功獲得了觀眾的認同，演技實力進步飛躍，從香港小姐選舉開始，入行7年，蔡思貝從飽受負評到奪「視后」洗底成功，昔被嘲「達哥」的她是如何努力走過來的？

蔡思貝憑著《踩過界2》癲姐一角成功奪下「視后」殊榮，演技實力獲得認同。（vcg）

蔡思貝在獎典禮上勇奪「視后」，在發表感言時更一度咽哽，熱淚盈眶地回顧過去到現在的種種，感人而真摯，坐在一旁的一眾女星好友，也因為她的發言而感動不已。

記得3年前我獲得「我最喜愛電視女角色」，當時很諷刺地説過一句話「連自己都唔鍾意自己」，這3年以來，我成長了很多，經歷了很多，我忽略了身邊有很多很痛愛我的朋友，謝謝你們。入行7年，經常有人跟我説「打份工啫，唔洗咁博」，但其實我們打這份工打得很有熱誠，很有火，我很執著，所以經常得罪人，拍戲並非只是講錢而是對藝術的視野，希望可以繼續發掘更多溫暖人心的角色，這個獎是我最好的「燃料」。

蔡思貝在台慶當晚的穿著令人眼前一亮，一襲黑色低胸長裙散發著若隱若現的成熟女人味。（VCG）

蔡思貝在台慶當晚的衣著令人眼前一亮，一條吊帶露低胸黑色流蘇長裙性感中又帶著女人味，完美包覆著她的曼妙身材，顯出好身材卻恰到好處，而且流蘇的裙擺還給人一種若隱若現的誘人感，性感高貴，不會太過暴露，相比起往年台慶的一襲白色低胸少女長裙，昨晚的蔡思貝更加成熟優雅，散發迷人魅力。

▼▼▼【蔡思貝穿上晚裝盡顯好身材，愈來愈有女人味不再是「達哥」？】▼▼▼

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蔡思貝用實力證明自己 演技大有進步

蔡思貝一出道很快就在幾部電視劇中擔任重要角色，甚至經驗不夠已經可以擔正女主角，演技生硬又沒有技巧，引起不少觀眾的反感，再加上之後的假學歷事件，讓她的形象插水。不過後來蔡思貝嘗試飾演更多突破自我的角色，例如在《踩過界》中的「癲姐」一角就讓觀眾刮目相看，更獲得了「最受歡迎電視女角色」獎項， 之後在《鐵探》、《大帥哥》不論是演技還是台詞功力都有明顯的進步，讓她的形象大獲好評，觀眾緣也增加了。現在更憑著「癲姐」奪下了視后的榮譽，證明了大家對於她演技的認同。

蔡思貝後來改變戲路，不惜醜化自己，終於在《踩過界》 中以癲姐一角讓觀眾刮目相看。(sisleychoi@IG)

▼▼▼【蔡思貝演技大爆發 努力塑造角色成功洗底】▼▼▼

蔡思貝入行以來屢成笑柄：連自己都唔鍾意自己

28歲的蔡思貝入行以來一直都站在輿論的中心，從她參選香港小姐出道至今，她備受批評居多，不只是外表、演技還個性，都曾經成為過別人的笑柄，她曾經說過無論她做什麼很多人都不喜歡她，所以連她自己都不喜歡自己。

蔡思貝出道時的皮膚黝黑，被網民嘲笑撞樣網絡紅人「達哥」和木村拓哉。(VCG)

蔡思貝取得港姐亞軍 「美貌」卻成被嘲笑焦點

蔡思貝憑著亮眼的表現在2013年取得港姐亞軍，當時的她皮膚十分黝黑，而且身材瘦削，缺乏星味。最為人樂道的就是當時蔡思貝樣子被網民嘲笑撞樣網絡紅人「達哥」和木村拓哉，更為她取名為「蔡思達」，讓她十分介懷。不過一切都是造型問題，出道時的蔡思貝不論是長髮還是短髮都讓面型顯得又闊又男性化，妝容有時淡到黝黑的膚色都沒有修飾好，有時就突顯了嘴大暴牙的缺點，也不知道是不是得罪了造型師。

蔡思貝在2013年取得港姐亞軍，冠軍的陳凱琳和季軍的劉佩玥顏值明顯比當時的她高。(VCG)

▼▼▼【蔡思貝造型黑歷史回顧，撞臉「達哥」被指醜樣？】▼▼▼

無論做什麼很多人都不喜歡，所以連自己都不喜歡自己。

蔡思貝接受大家的批評 不斷改善造型

隨著觀眾對蔡思貝的改觀，她的形象變得愈來愈好，也懂得接受大眾對她外形的批評，不斷改善自己的造型，變得愈來愈漂亮。在2017勁歌金曲頒獎典禮中，蔡思貝和其餘4位港姐一起拍攝了《到此一遊》的MV，當中蔡思貝被大讚造型和身材都最吸引，而且舞技比其她幾位好，女人味十足。不過蔡思貝沒有因此放棄，而是用實力證明自己，除了演技有很大進步之外，她的穿搭外型進化史更是讓人驚艷，她的努力進化史同樣是有目共睹。

蔡思貝在《到此一遊》的現場表現散發著女人味，造型性感，而且表情投入，舞技更勝其餘4人。(sisleychoi@IG)

蔡思貝突出纖瘦骨感身材 衣著時尚百變

得到愈來愈多讚賞和認同的蔡思貝自信心也愈來愈大，她更為拍劇而剪了一個清爽又俐落的短髮，同樣大獲好評。短髮的蔡思貝就連衣著都變得幹練又有型，可以成熟又可以性感，造型百變，一改以往沉悶又俗氣的感覺。

蔡思貝最初為拍劇而剪了一個清爽又俐落的短髮，剪髮後的她形象大變，型格又不失女人味。(sisleychoi@IG)

蔡思貝在日常的穿搭也有不少改變，她懂得突出自己纖瘦骨感的身材，加上俐落又有個性的短髮讓她的五官更立體精緻。穿搭上也是走型格時尚路線，有時又會散發女人味，愈來愈有魅力，星味十足，就連氣場都和以前不一樣了。在萬千星輝頒獎典禮上，獲封視后的蔡思貝更是驚艷全場，一洗走女版達哥的污名！

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