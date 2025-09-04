櫻花粉紅色腕錶推薦｜入門OMEGA、Cartier款式！締造浪漫迷人氛圍

櫻花粉紅色腕錶推薦｜相合女生們大多傾向粉紅單品，予人甜美和少女的魅力。而櫻花粉色腕錶，更可為中性簡練的造型，增添柔和活力，是個不錯的配搭飾品。以下整理適合今季的櫻花粉紅色腕錶，不知大家喜歡哪個設計呢？



櫻花粉紅色腕錶推薦｜款式1. OMEGA Seamaster Aqua Terra Shades HK$52,200

採用色調較濃郁的粉紅色為錶盤，配搭銀色刻度，展現出寧靜閒適的感覺，而在6時位置更設有日期顯示，讓腕錶更具功能性。錶殼採用打磨不鏽鋼製作，以對稱圓形輪廓，打造經典優雅的氛圍。

櫻花粉紅色腕錶推薦｜OMEGA Seamaster Aqua Terra Shades (品牌官網)

櫻花粉紅色腕錶推薦｜款式2. Cartier Ballon Bleu de Cartier Watch HK$48,300

在迷人粉紅色中，傾注少許沉穩的寶藍色。腕錶整體造型經其優雅，在霧面銀色金屬錶殼內，顯示著大型的羅馬數字刻度，締造高雅柔和的氣氛。錶冠和指針則以鮮明的寶藍色，營造矚目感覺。

櫻花粉紅色腕錶推薦｜Cartier Ballon Bleu de Cartier Watch (品牌官網)

櫻花粉紅色腕錶推薦｜款式3. LONGINES Mini Dolcevita HK$29,500

低調淡雅的款式，適合文靜和知性的女生穿戴。腕錶採用長方形設計，兩側綴以閃爍的鑽石，締造出浪漫迷人的感覺。除了時針和分針，粉紅錶盤上亦顯示秒數，能夠精準報時，同時利用羅馬數字作設計線條，締造立體層次，配搭珠光粉紅色鱷魚皮革錶帶，打造富時尚感的tone on tone玩味。

櫻花粉紅色腕錶推薦｜LONGINES Mini Dolcevita (品牌官網)

櫻花粉紅色腕錶推薦｜款式4. BVLGARI LVCEA Watch HK$51,800

以粉紅色的放射線條，讓貝母錶盤營造出具時尚感的活力層次，加上同樣帶擴大感的指針設計，展現和諧和一致。時刻位置鑲嵌鑽石，締造華麗矚目感覺，而錶冠亦以透亮的莓紅色，提升玩味襯搭的魅力。

櫻花粉紅色腕錶推薦｜BVLGARI LVCEA Watch (品牌官網)

櫻花粉紅色腕錶推薦｜款式5. TAG HEUER Aquaracer（競潛）Professional 200 Solargraph腕錶 HK$24,200

糅合優雅格調和高性能，以閃亮的粉紅色為錶盤，綴以11個鑲鑽刻度，代表北極光的空靈之美。加上指針覆有白色Super-LumiNova夜光塗層，即使在較暗的空間，都清晰易讀。腕錶亦搭載Solargraph機芯，能夠將自然和人工光線轉換為能量，以保持腕錶的精準性能。

櫻花粉紅色腕錶推薦｜TAG HEUER Aquaracer（競潛）Professional 200 Solargraph腕錶 (品牌官網)

櫻花粉紅色腕錶推薦｜款式6. Hublot Big Bang系列「一鍵式」悅彩粉色精鋼腕錶 HK$106,600

Hublot的Big Bang系列素來受歡迎，今次更注入活力的粉紅色，將不同深淺的粉紅，注入錶殼和錶帶上，展現出活力的層次和玩味。搭載HUB1120自動上鏈機芯，能夠有40小時動力儲存，締造出實用的高級時尚單品。