可愛貓咪跳入Flight Mode系列！LV再度與Grace Coddington聯手

【Louis Vuitton/Grace Coddington】貓奴們切勿錯過！Louis Vuitton再度與美國《Vogue》前區域創意總監Grace Coddington合作，以俏皮的貓咪手繪插畫為系列重點，打造出童趣且充滿故事感的Flight Mode系列，讓旅行穿搭更具獨特性。



今次特別版旅行系列，以全新亞麻 Monogram 帆布配合小貓們，童趣滿滿的插畫風格圍繞整個Flight Mode系列，從旅行服裝、精品鞋履、時尚配件到手袋都充滿奇思妙想的創意，為呼應踏上冒險旅途時的美好意境，所有單品均散發隨性且自由愜意感。雖然目前系列只供網上預約，待9月19日後就能夠在門市欣賞到它們！

Louis Vuitton x Grace Coddington Flight Mode系列（Louis Vuitton官網）

LV x Grace Coddington｜ Capucines BB HK$61,500

偏好經典之作的話，自2013年推出至今的Capucines，外形線條簡單俐落。今次更將2019年的原創聯合設計重新演繹，經典的Tan色牛皮配合小貓插圖，小貓打鬧與休息的場景，綴以金色LV Initials標誌，無論手提或肩揹都充滿活力感。

LV x Grace Coddington｜ Horizon 55 Business HK$39,500

旅行造型當中，行李箱佔了一個相當重要的位置，實用價值與美觀兼備。Horizon 55 Business拉桿行李箱，是款手提機艙行李尺寸的行李箱，外形以柔和復古風Monogram麻質帆布，配以數個色彩鮮明的插圖以及綴有可拆式Louis Vuitton手繪標誌行李吊牌。正面的外隔層能夠容納手提電腦，打開後是紅白配色的小貓圖案，而內在更是以滿懷活力的紅寶石色襯裡，感覺像是為旅行做好準備，讓歡樂陪伴你整個旅程！

LV x Grace Coddington｜ Speedy Bandouliere 20 HK$23,400

提到旅行單品，絕不能錯過經典的Speedy。這款作為特別版 LV Travels With系列的Speedy Bandouliere 20，不單用Meowgram 帆布製作，配以對比色皮革手柄，更配有綴以Coddington手寫字體標誌的個性紅白配色肩帶。柔和配色加上手袋更配有一款可愛的貓形吊飾，十分適合年輕女生配搭。

LV x Grace Coddington｜Neverfull Inside Out GM HK$20,700

大容量手袋熱潮回歸！這款Neverfull Inside Out GM，紅白配色的小貓印花圖案充滿手袋其中一面以及內布，加上同一配色的紡織手袋肩帶，讓整個手袋充滿反差感。最特別的是肩帶以及標誌性路易威登標籤，均綴以Coddington手寫字體標誌，能夠自主搭配不同個性與造型。

LV x Grace Coddington｜ Wallet on Chain Ivy HK$19,900

喜愛小袋子的話，入手鎖鏈皮夾包（Wallet On Chain）會是個好選擇，輕巧同時能夠放置所需的小物品。標誌性Monogram帆布配以玩味十足的立體灰貓手繪插圖，打開內層後亦有可愛的紅白小貓插圖，成熟與可愛兼備。

LV x Grace Coddington｜ Nice Mini HK$11,700

雖然近年化妝包的熱潮略為減退，無論作為家中擺設或外出使用亦不感突兀。這款重新演繹的Nice Mini，取材自1990年代品牌硬箱的Monogram圖案，更配有貓形拉鏈頭，內配搭高貴且可洗的紅寶石色紡織襯裡，展現低調奢華感。

LV x Grace Coddington｜ My LV Trunk 長絲巾 HK$2,050

絲巾的百搭程度，相信不容多說！這條120 x 8 厘米的My LV Trunk 長絲巾，以純絲綢的雙面設計，一面是紅米配色，一面是Monogram 配以妙趣橫生的貓咪貼圖圖案，小貓們周遊列國，足跡遍佈中國的萬里長城、白金漢宮門前的衛兵、悉尼歌劇院到穿著蘇格蘭裙起舞，充分展現對旅遊精神的讚頌。

