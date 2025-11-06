薰衣草紫色腕錶｜充滿少女夢幻迷人感！Bvlgari、OMEGA等優雅款式

薰衣草紫色腕錶｜溫婉柔和的薰衣草色調，是不少女生喜愛的色調，予人親切近人和高雅的感覺。薰衣草色調亦是易搭的色調，為整體打造悠閒魅力，以下精選不同特色的薰衣草紫色腕錶，不知大家喜歡哪一款呢？



薰衣草紫色腕錶推薦1. PIAGET Possession腕錶 HK$109,000

經典優雅的款式，採用多個環形線條，綴以圓形切割鑽石時刻，錶殼側面更採用不同大小的圓鑽，組成一條漸放大的線條，以突顯立體層次。腕錶的3點位置，印有品牌標誌，配襯紫色皮革錶帶，締造高雅氣場。

薰衣草紫色腕錶｜PIAGET Possession腕錶 (品牌官網)

薰衣草紫色腕錶推薦2. OMEGA Consellation HK$59,400

靈感取自星宿，紫色錶盤上特意採用放射性線條，展現出星光璀璨的綻放一刻，並以星形圖案，提升迷人浪漫的氛圍。除了圓形切割鑽石時刻，錶面亦鑲嵌鑽石，搭載OMEGA Calibre 4061機芯，保持精準的報時。

薰衣草紫色腕錶｜OMEGA Consellation (品牌官網)

薰衣草紫色腕錶推薦3. TAG Heuer Carrera日期腕錶 HK$36,300

柔和寧靜的色彩配搭。採用淡紫色蝸形紋磨砂錶面，配搭漸變軌道式刻度，締造出柔和的動態感覺。搭載Calibre 7自動機芯，提供56小時動力儲存，而精鋼錶帶更使錶面顯得明亮，展玩出矚目和舒適的感覺。

薰衣草紫色腕錶｜TAG Heuer Carrera日期腕錶 (品牌官網)

薰衣草紫色腕錶推薦4. Zenith Defy 21 Ultraviolet HK$110,100

以深紫和霧面黑色調，展現出中性型格的味道，無論男女也可配戴。腕錶設有多項報計和計時功能，加上清晰的錶面，更具方便和實用性。

薰衣草紫色腕錶｜Zenith Defy 21 Ultraviolet (品牌官網)

薰衣草紫色腕錶推薦5. Vacheron Constantin Égérie MoonPhase腕錶

浪漫迷人的月相腕錶。以如夜空般的紫色調貝母錶盤為主軸，周圍綴滿閃鑽，配搭放射性線條和書寫字體，締造優雅和精緻的感覺。月相功能同樣採用貝母製作，搭載精準報時機芯，收藏度高。

薰衣草紫色腕錶｜Vacheron Constantin Égérie MoonPhase腕錶 (品牌官網)

薰衣草紫色腕錶推薦6. Jaeger-LeCoultre Reverso One Precious Flowers

在典雅的長形錶盤上，配搭精湛的鑽石鑲嵌排列工序，透過不同大小的鑽石，拼湊成順滑的曲面設計，綴以紅掌和紫掌圖案設計，締造華麗的感覺，超具藝術感覺。腕錶配搭紫色皮革錶帶，以提升高貴優雅的氛圍。

薰衣草紫色腕錶｜Jaeger-LeCoultre Reverso One Precious Flowers (品牌官網)

薰衣草紫色腕錶推薦7. Bvlgari Divas’ Dream Watch HK$323,000

近年流行色彩寶石，Bvlgari結合經典Divas’ Dream的特色扇形設計，以及甜美花朵圖案，打造出華麗繽紛和充滿活力的腕錶設計。花辮之間綴以紫水晶及粉紅色紅碧璽，配搭紫色葉形輪廓錶帶，展現出艷麗和復古的氛圍。