lululemon雙12優惠｜Align瑜伽褲低至半價、$350入手運動內衣
撰文：多多
出版：更新：
【lululemon雙12優惠】瑜珈服飾界「愛馬仕」lululemon，是全球運動愛好者公認的頂級品牌。 Nulu™、Luxtreme™ 等專利面料讓人一穿就回不去！lululemon雙 11 限時優惠是全年唯一能以超值價格入手 lululemon 經典瑜珈褲、Align 系列、及 Scuba 外套等熱門單品的最佳時機，立即將你心儀已久的夢幻單品帶回家！
lululemon 雙11優惠｜激減 5 折起
優惠期：即日起至2025年11月12日
年末優惠專區
lululemon 年末優惠必買1. Fast and Free 反光高腰緊身褲 24" $580 (原價$1,180)
立即搶購：5 折 HK$580｜年末優惠專區
lululemon 年末優惠必買2. lululemon Align™ Palazzo 闊腿褲$580 (原價$1,180)
立即搶購：5 折 HK$580｜年末優惠專區
lululemon 年末優惠必買3. Like a Cloud 長款羅紋運動內衣 $450 (原價$580)
立即搶購：77 折 HK$450｜年末優惠專區
lululemon 年末優惠必買4. Ruched-Front V 領短袖上衣 $350 (原價$580)
立即搶購：6 折 HK$350｜年末優惠專區
lululemon 年末優惠必買5. Back-to-Front 羅紋 V 領長袖上衣 $350 (原價$680)
立即搶購：5 折 HK$350｜年末優惠專區
lululemon 年末優惠必買6. 燈芯絨漁夫帽寬條絨紋理 $150 (原價$450)
立即搶購：33 折 HK$150｜年末優惠專區