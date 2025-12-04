iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2025｜12月折扣 HK01獨家優惠碼

撰文：著數達人
出版：更新：

網店優惠碼2025！iHerb/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

新用戶｜首單輸入優惠碼，可享全單 7 折優惠
優惠期：2025年12月3日起 至 2025年12月31日
優惠碼：NEW30

節日特惠 | 輸入優惠碼，精選產品低至 35 折
優惠期：即日起至另行通知
2. Dyson

Dyson 會員聖誕優惠｜輸入優惠碼滿 $3,000 全單即減 $200，滿 $6,000 全單即減 $500
優惠期：2025年12月4日 至 2025年12月31日
$3,000優惠碼： MYDYSON20Y
$6,000優惠碼：MYDYSON50Y

3. 高德打車

新用戶使用專用連結輸入獨家優惠碼可享首單 1 折優惠，最高減HK$102
優惠期：即日起 - 2025/12/31 23:59
優惠碼👉🏻amaphk01

4. 屈臣氏網店優惠碼

雙 12 優惠｜易賞錢會員輸入優惠碼買精選產品滿$1,999即減$250
優惠期：2025年12月3日 至 2025年12月16日
優惠碼：LESS250

屈臣氏網店雙 12 優惠 (屈臣氏官網)

訂單折扣｜優惠券專區
優惠期：即日起 至 另行通知
VIP會員全年優惠｜逢星期一買滿$600即享 92 折
優惠期：即日起 至 2025年12月31日
5. Harvey Nichols

冬季減價 | 時裝、鞋履及配飾限時低至 5 折
優惠期：2025年12月4日10AM 至 2025年12月16日
6. ITeSHOP

OUTLET 精選貨品低至 2 折、最高約 8 折優惠​
優惠期：即日起 至 2025年12月9日
任選 2 件 OUTLET 商品再享額外 9 折，3 件加碼額外 85 折
優惠期：即日起 至 2025年12月9日
7. Foreo

全線產品超過 5 折優惠
優惠期：即日 至 2025年12月31曰
輸入優惠碼享受額外 7 折 ﻿
優惠期：即日 至 2025年12月31曰
優惠碼👉🏻HOLIDAY

新貨上架｜買滿$999額外9折，滿$1499額外 85 折
優惠期：即日 至 另行通知
8. Olive Young

T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 25%折扣
優惠期：即日 至 另行通知
9. 連卡佛 Lanecrawford.com

AW25 精選商品低至 5 折，單筆消費滿 7,000 即可再享額外 92 折
優惠期：2025年11月26日至12月31日
😍最新酒店優惠碼😍

10. Charles and Keith

會員限定｜購買2件或以上再享額外9折
優惠期：2025年6月12日 至 另行通知
《香港01》獨家專享｜新客戶10%折扣
優惠期：2025年5月1日 至 12月31日
優惠碼：HK01WELCOME10

11. UGG

全場精選款式限定價 6 折起，購買兩對正價商品可享額外 88 折
優惠期：2025年11月14日至12月31日
12. Adidas

精選折扣商品買 3 件可享額外 5 折
優惠期：即日起 至 2025日11月16日
限時優惠｜11月7日至8日淨消費滿$900可享額外$30折扣
優惠期：即日起 至 2025日11月8日
11. 馬拉松 Marathon Sports

新會員限定｜正價貨品購滿 $1,000，首單即減$100
優惠期：即日起 至 另行通知
13. Crocs

雙12優惠｜全店購買2對可享 85 折，3對可享 8折優惠
優惠期：即日起 至 另行通知
精選優惠｜精選人氣鞋款低至 4 折
優惠期：即日起 至 另行通知
14. Teva

限定優惠｜全場商品低至 4 折開搶​
優惠期：即日起至2025年12月17日
限定優惠｜任選 2 件享額外 8 折，折後滿 $800 再減 $80
優惠期：即日起至2025年12月17日
15. Elemis

新會員優惠｜尊享首購8折+迎新禮品 (價值 HK $560)
優惠期：即日起 至 另行通知
16. Klook

快閃內地遊｜兒童半日職業體驗團 / 玩樂推介/ 聖誕住宿不加價
優惠期：即日起 至 另行通知
17. Lookfantastic.com

Treats of the Week｜指定產品低至半價
優惠期: 即日起 至 另行通知
