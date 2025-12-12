01生活聖誕倒數月曆2025｜FURLA返工、派對必備！閃亮經典手袋

【聖誕倒數月曆2025/聖誕禮物】聖誕禮物若齊集驚喜及儀式感，相信不論送的或收到禮物的人必定感到幸福！今年「01生活」繼續為大家送上精彩聖誕送禮活動，聖誕倒數月曆禮品總值總值超過HK$30 萬，齊集時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、酒店Staycation等禮物。想得到以上禮物，就要留意整個聖誕送禮活動！由11月24日(星期一)開始至12月26日(星期五)，每逢星期一至五向讀者送出高質、實用產品，「01生活」將在中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，晚上7時更隨時加碼推出快閃送禮活動！



一連5星期送豐富禮物！每日12點揭曉禮物 隨時加碼送禮

是次活動獲近30個品牌支持，由「01生活」編輯精選讀者喜愛的產品作為大家的聖誕禮物！由時尚手袋、美妝香水、護膚品、美容療程、可愛精品、酒店Staycation、酒店下午茶、健康保健品、精緻甜點等禮物應有盡有，禮品總值超過HK$300,000！

「01生活聖誕倒數月曆2025」總值高達HK$300,000，由11月24日（星期一）開始至12月26日（星期五），每日中午12時準時於Instagram及Facebook專頁公布當日禮物，與大家一起感受每日拆禮物的樂趣。晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，驚喜不斷！各位01讀者只需於每日指定遊戲帖文下，依照帖文指示參加遊戲，即有機會贏取豐富禮品！

提提大家，參加遊戲前記得先登記成為《香港01》會員，第一時間掌握最新活動詳情及會員專屬優惠，贏取獨家禮品！

更多禮物>>>01生活聖誕倒數月曆2025｜聯乘近30大品牌 送總值逾$30萬豐富禮物

聖誕佳節凝聚華麗魅力，利用手袋來提升節日氛圍。FURLA手袋向來是女生們的上班配件，而鮮明亮澤色調及金屬點綴，更適合下班後趕去參與派對和晚宴。以下開箱3款簡約易襯、散發活力和矚目感覺的FURLA手袋，不知大家喜歡哪一款呢？

開箱3款FURLA手袋。(黃寶瑩 攝)

FURLA手袋開箱：FURLA Holly Mini Shoulder Bag #Gold

星光璀璨的迷人魅力，加上體形較為細小，能夠點綴造型的同時，保持知性優雅。手袋呈梯形輪廓，容量大約可以擺放簡單的手機、紙巾、卡片套等隨身物，配搭可調節金屬扣帶，能夠從側揹轉為腋下手袋，非常方便。而金屬球更壓有品牌標誌圖案，以締造輕奢的魅力。

手袋開箱｜FURLA Holly Mini Shoulder Bag (黃寶瑩 攝)

FURLA手袋開箱：FURLA Moonlight S Crossbody Round #Blush Pink

若然喜歡經典優雅的感覺，這款手袋是個不錯的選擇，配襯端莊的皺褶邊連身裙，散發柔和知性的女性魅力。手袋以鮮明色調和筆直的長方線條，結合圓滑的四角，打造出舒適簡約的美學，而且容量較大，可以擺放筆記本、銀包和紙巾等隨身物品，配搭覆蓋式設計，非常方便。

手袋開箱｜FURLA Moonlight S Crossbody Round #Blush Pink (黃寶瑩 攝)

手袋開箱｜FURLA Moonlight S Crossbody Round #Blush Pink (黃寶瑩 攝)

FURLA手袋開箱：FURLA Sfera Soft L Shoulder Bag #Nero

今年流行垂墜元素，特別是在袋口位置的設計，形成一個漂亮的hobo曲線輪廓，加上皺褶展現出慵懶不經意的優雅氛圍。手袋以帶亮澤的柔軟牛皮製作，容量較大，可以擺放較大型物品，如雨傘、遊戲機、筆記本和水樽等，配搭金屬球開合扣，予人高雅的感覺。

手袋開箱｜FURLA Sfera Soft L Shoulder Bag #Nero (黃寶瑩 攝)

手袋開箱｜FURLA Sfera Soft L Shoulder Bag #Nero (黃寶瑩 攝)

2026早春度假系列

近日FURLA推出2026旱春度假系列，以米蘭低調的美學主義為靈感，基調採用米蘭的城市和建築特色，如都市灰色、大理石中性色，綴以60年代M1地鐵線的鮮紅色、米蘭室內設計的深藍色、Mudec博物館的青黃色及向經典Bar Basso雞尾酒致敬的橙色，展現出意大利的活力與個性。

2026早春度假系列 (品牌提供)

今季增設首次亮相的中型馬鞍Moonstone手袋，備有簡潔的幾何線條和雕塑般的輪廓，而不對稱肩帶更增添魅力，詮釋了動態與現代優雅。

【01生活送禮】FURLA Holly Mini Shoulder Bag #Gold （名額1個）

每逢節日派對都想精心打扮，除了服飾造型，手袋也是焦點！而帶有閃爍色調的FURLA Holly迷你手袋，便適合放置簡單的隨身物品，同時可運用金球調整肩帶長度，讓大家舒適地揹去各大派對場地。手袋配備金鏈設計，營造優雅及奢華的魅力。

名額：1 個

活動日期：2025 年 12 月 12 日至 12 月 18 日

公佈結果日期：2025 年 12 月 19 日

參加方法：

1) 前往「01女生」Instagram｜Facebook

2) 按指示留言並回答指定問題，就有機會得到禮品一份！

活動條款及細則：

1. 每位參加者於此活動中只會獲獎一次。

2. 如讀者以不同帳戶重覆參加活動「01生活聖誕倒數月曆」，也只會計算為一次獲獎機會。

3. 所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 參加者需如實提交所有個人資料，不接受抄襲、侵權、任何敏感或不法成份。

5. 禮品必須由得獎者本人親身領取，不設代領。得獎者必須帶同身份證明文件及有效得獎證明，以領取禮品。

6. 參加者所提供的個人資料會用作領獎時核對之用，如提供的資料有錯漏或不正確，而導致本公司未能聯絡參加者或核實參加者的身份，有關參與資格將會作廢。

7. 如參加者蓄意以空號、假賬戶或涉及任何舞弊或欺詐成分參加本活動，或有意圖地進行了任何不合法、不當行為去損害活動的公正和公平的人仕或使用任何程式進行欺騙的人仕，或主辦單位懷疑參加者從事或牽涉任何不尋常或可疑活動，其參加及/或得獎資格將被取消。主辦單位保留取消參加者參加本活動的資格及/或給予得獎者獎品及/或向得獎者追究法律責任之權利。

8. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

9. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

10. 是次活動適用於香港地區。

11. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

12. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

13.參加者參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加資格。

14. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。