手機掛繩推薦2026｜解放雙手負擔！$45起精緻熱門MUJI、Castify款

手機掛繩推薦2026｜現今科技資訊不時更新，無論搭車或在家，都會手機不離手，以接收最新消息。由於智能手機價格較高，為免弄跌或被盜，很多人會在手機上掛繩，解放雙手負擔的同時，亦提升手機的安全度，更可以點綴手機，營造獨有的個人時尚風格。以下整理年輕人的熱門手機掛繩款式，大家不妨參考一下。



手機掛繩推薦2026｜MUJI 電話繩 HK$48

超簡約的手機掛繩款式，長約29厘米，可掛在手腕上。以聚酯纖維製作，掛片輕薄耐用，而且不干擾手機有線或無線充電，非常實用。

手機掛繩推薦2026｜MUJI 電話繩 (品牌提供)

手機掛繩推薦2026｜Rhinoshield 手腕掛繩 HK$480

以白色幼身斜紋虛線點綴，為整體帶來活力感覺，加上鋅合金製成的掛勾，耐用度算高。手機掛繩輕巧便手攜，長約40厘米，並配有多個金屬扣件，為手機締造型格的科投感。

手機掛繩推薦2026｜Rhinoshield 手腕掛繩 (品牌提供)

手機掛繩推薦2026｜LOJEL Wristlet Strap HK$290

採用索帶的方式，緊緊地扣住手腕，以提升手機的安全度。掛繩質感柔軟，長約19至33厘米，配搭高級無鎳鍍面鋅合金扣環，不僅耐用而且不易髒。

手機掛繩推薦2026｜LOJEL Wristlet Strap (品牌提供)

手機掛繩推薦2026｜Castify Bow Phone Charm - Frosted Bows HK$319

近年流行蝴蝶結設計，Castify特別配以不同大小的珍珠串珠，看來時尚高雅，而且掛繩配有C字立體方形串飾，展現出品牌的獨特個性。掛繩以扣帶設計，可以穿掛於手機殼上。

手機掛繩推薦2026｜Castify Bow Phone Charm - Frosted Bows (品牌提供)

手機掛繩推薦2026｜Topologie Bungee Wrist Strap HK$280

帶有優雅魅力的皺褶與索繩設計，配搭多色選擇，包括芭蕾粉色、灰色和銀色等，展現出悠閒的氛圍。掛繩亦能用作手袋掛飾或肩帶，打造不同的時尚風格。

手機掛繩推薦2026｜Topologie Bungee Wrist Strap (品牌提供)

手機掛繩推薦2026｜A.Caseland 手工編織花花掛繩連掛片(雙色) HK$269

編織掛繩亦是熱門款之一，採用全人手製作，以柔和的色調配搭，加上活潑甜美的花花圖案，締造美好的春日篇章，而斜揹更可為造型點綴出可愛感覺。掛繩兩端設有金屬扣，同時可作手袋肩帶使用。