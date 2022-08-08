惠英紅62歲行Prada騷不輸年輕　鍾情4個黑造型重點穩固時尚地位

【惠英紅｜Prada時裝騷】現年62歲的惠英紅魅力寶刀未老，上周六（6日）驚喜現身北京的Prada時裝騷天橋，擔任客席模特兒。惠英紅以一襲黑色中長裙，綴以黑色羽毛及Mary Jane高跟鞋，展現出高冷和優雅氣場，氣質不輸同場年輕模特兒，相當有壓場感。除了精湛演技，惠英紅每逢出席場合，對衣著都非常講究，並會利用4個黑色時尚重點，為其打造出無視年齡、展現型格的衣著品味。



【惠英紅｜Prada時裝騷】現年62歲的惠英紅上周六（6日）驚喜現身北京的Prada時裝騷天橋。(IG@prada)

【惠英紅｜Prada時裝騷】惠英紅氣質不輸同場年輕模特兒。(惠英紅微博)

【惠英紅｜Prada時裝騷】惠英紅並非首次走騷，4年前曾擔任Miu Miu的時裝騷模特兒。(IG@kara_waiyinghung)

【惠英紅｜Prada時裝騷】黑色時尚重點一：亮面質感添活力

自古以來，黑色象徵權力和地位，但只穿淨色服飾未免過於單調，因此惠英紅都會在物料上花心思。她喜歡使用亮面布料，如皮革、緞面和珠片等，透過光線照射出衣服的亮澤感，低調得來，散發著優雅迷人的活力，為造型增添豐富感覺。

【惠英紅｜Prada時裝騷】惠英紅喜歡使用亮面布料營造亮麗感。(IG@kara_waiyinghung)

【惠英紅｜Prada時裝騷】惠英紅特別喜歡穿黑色連身裙。(IG@kara_waiyinghung)

【惠英紅｜Prada時裝騷】黑色時尚重點二：剛強外殼帶少女心

惠英紅平日所飾演的角色，都予人堅毅、凶惡和女強人的氣場，但在衣著方面，卻會加入女生元素，讓鐵娘子流露出難得的少女情懷。除了縷空和碎花，惠英紅的禮裙都愛以皺褶，增添活潑感，以平衡剛強的形象，同時利用褶痕，強調身形曲線，讓惠英紅的姣好身材完美無遺展現出來。

【惠英紅｜Prada時裝騷】惠英紅利用Prada裙子的褶痕，強調身形曲線。(IG@kara_waiyinghung)

【惠英紅｜Prada時裝騷】黑色時尚重點三：束腰時尚展身材

喜歡保養並透過運動練得好身材的惠英紅，在穿較正式的西裝外套時，一般都會配襯黑腰帶，展示腰線。由於西裝外套會遮住身形線條，因此使用較粗腰帶的話，便有效將凹進去的身形凸顯，讓人將目光放回到腰上，呈現出女性的性感和嫵媚。加上惠英紅選用黑色穿搭，更能提升線條，營造簡練時尚的魅力。

【惠英紅｜Prada時裝騷】惠英紅平日所飾演的角色，都予人堅毅、凶惡和女強人的氣場。(IG@kara_waiyinghung)

【惠英紅｜Prada時裝騷】惠英紅在穿較正式的西裝外套時，一般都會配襯黑腰帶。(IG@kara_waiyinghung)

【惠英紅｜Prada時裝騷】黑色時尚重點四：提升高級感的秘訣

頸部容易透露年齡，惠英紅有時會利用絲巾或穿小企領上衣稍為遮掩頸部，同時締造出時尚優雅氛圍。惠英紅偏好針織款配小企領風格，展現出柔和親切的一面。她亦會於頸上繫上一條紅色領帶，既搶眼又不會奪去整體設計的和諧感，盡顯高級和優雅的氣場，非常值得各位女生作參考。

【惠英紅｜Prada時裝騷】惠英紅偏好針織款配小企領風格，展現出柔和親切的一面。(IG@kara_waiyinghung)