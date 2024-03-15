餐酒混入液態可卡因　警檢$2.15億毒品拘5人　包主腦及DSE考生

警方毒品調查科於過去兩天（13及14日）進行打擊毒品行動，搗破分別位於葵涌、流浮山及觀塘等毒品儲存倉，檢獲共約320公升懷疑液態可卡因、1公斤懷疑可卡因磚、500克懷疑霹靂可卡因、400克氯胺酮及740克大麻花，估計總市值約2.15億元，相信成功瓦解一個販毒集團。警方以「販運危險藥物」罪拘捕5名年齡介乎18至33歲的本地男子，當中包括一名主腦及一名應屆文憑試（DSE）考生。



毒品調查科警司譚威信、署理總警司陳江明及總督察湛耀光交代案情。（黃偉民攝）

毒品調查科署理總警司陳江明指，警方留意到犯罪集團由海外輸入，懷疑混入液態可卡因的餐酒，因此一連兩日採取行動，結果成功瓦解該販毒集團。

警方於周三（13日）搗破位於葵涌工廈內，一個80呎迷你辦公室內的毒品儲存倉，檢獲279箱報稱為「餐酒」的貨物，經檢查後發現其中71箱，共429支的「餐酒」作為掩飾，實際上是一批約320公升的懷疑液態可卡因。

另外，警方亦檢獲1公斤懷疑液態可卡因磚、400克氯胺酮，740克大麻花，拘捕3名年齡介乎18至23歲、分別姓劉，姓任及姓張，當時他們正在拆貨。 警方相信是其中一人涉嫌控制和招攬另外兩名男子搬運該批「毒餐酒」。

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同日，警方突擊搜查上水一個住宅單位，拘捕了一名31歲姓黎的本地男子，相信他擔當操控者的角色，控制以上3名的被捕人，以及安排他們到毒品儲存倉庫接收該批毒餐酒，指使他們將毒餐酒加以分類處理。

同一天晚上，警方在深水埗區拘捕另一名33歲姓林的本地男子，相信他是販毒集團的主腦，他在涉嫌策劃和安排販毒活動。人員亦在這名男子的車輛和他在油麻地的住所內檢獲55萬元港幣現金，相信是販毒得益。警方相信，是次行動已成功堵截了一大批毒品流入本地市場。

毒品調查科總督察湛耀光提到，除了以上5名被捕人士外，警方相信該販毒集團和幾個分別位於油麻地、葵涌、觀塘、流浮山的處所和單位有關。其中，在流浮山的一個倉庫內搜獲635箱、共有3810支的餐酒。經過檢查後，雖發現餐酒內是沒有任何懷疑毒品，但相信這批餐酒為販毒集團用作掩飾，連同早前檢取的液態可卡因一同由南美安排運入香港。

至於在觀塘的毒品倉庫，檢取3支700毫升懷疑的液態可卡因、19包共重約500克的懷疑霹靂可卡因，市值共約170萬港元。

兩日行動中，警方共檢獲市值約2.15億港元毒品；5名被捕人士仍然扣查中，他們將會被暫控串謀販賣危險藥物，或販運危險藥物罪，並將於明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。調查行動仍然進行中，不排除會有更多人被捕。

陳江明指，是次行動成功拘捕集團不同階層的成員，包括集團的主腦、操控者、招聘者、倉管，以及毒品販運人士。另外，亦成本打擊與販毒集團有關的地點和處所，作出地毯式的搜查，以免毒品有機會流入市場。

警方亦將進行財富調查，以打擊這個販毒集團的資金來源以及其犯罪收益。陳指，今次行動中有兩名被捕的18歲男子仍然在讀，其中一人更是今年中六的應屆文憑試考生，指他本來有一個大好的前途，理應為自己的前途拼搏，但因一時心存僥倖，為賺快錢而被招攬為販毒集團去工作，結果斷送了自己的美好光陰，實為可惜。

經初步調查，相信兩名18歲少年經由朋友介紹或在網上的認識，負責運輸及派遞，每人可得酬勞數千元。陳呼籲年輕人不要鋌而走險，加入販毒集團參與任何販毒活動，避免走上一條不歸路。

警方重申，販毒為非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高刑罰是判處終身監禁和罰款500萬元。警方表示將伸延調查深入度、擴大情報網絡的覆蓋度、以及加強我們執法的打擊度，繼續與其他執法部門分享情報將販毒集團徹底逐一擊破。