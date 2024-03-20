警喬裝旅客打擊白牌車　拘兩男扣查兩私家車

新界南總區交通部特遣隊人員今日（3月20日）於區內展開以情報主導的執法行動，打擊非法駕駛跨境私家車作出租或載客取酬用途的行為。行動中，人員拘捕兩名分別33歲及62歲本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「違反封閉道路通行許可證條件」。



警方今日上午派員喬裝旅客，分別以1,500元及780元預約兩輛私家車從荃灣前往珠海及深圳。經調查，人員發現該兩輛私家車並沒有出租汽車許可證。人員待時機成熟，拘捕該兩名本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「違反封閉道路通行許可證條件」罪。他們目前已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。

涉案的兩輛私家車亦被警方扣查作進一步檢驗。案件交由新界南總區交通部特遣隊調查。

非法出租或載客取酬的車輛因沒有第三者保險，會引致乘客及其他道路使用者可能失去應有的保障，故市民切勿租用有關車輛，並表明會繼續嚴厲執法打擊相關違例罪行，以保障市民安全。

警方亦呼籲，封閉道路通行許可證申請人在封閉道路上駕駛時須遵守該許可證上的條件，凡有人違反封閉道路通行許可證的任何條件，該許可證可予以取消。