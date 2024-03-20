10日內4宗｜稱收數萬元報酬　24歲男泰國攜$400萬大麻花抵港被捕

海關偵破10日內第4宗旅客販運大麻案件，檢獲20公斤懷疑大麻花，市值約400萬元。海關機場課人員昨日（19日）於香港國際機場截查一名從泰國返港男子，利用X光機檢查其寄艙行李，發現影像有可疑，密度高並且呈粒狀，遂更深檢查，打開兩件行李後，發現有40包共重20公斤的大麻花，遂拘該名報稱無業的24歲無業男子，他報稱收取數萬元報酬犯案。案件交由海關毒品調查科跟進，被捕男子已被控以「控販運危險藥物」罪，案件明日（21日）於西九龍裁判法院提堂。



海關在一名泰國抵港男子的寄艙行李內，檢獲20公斤懷疑大麻花。（林振華攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任黃如意指，涉案大麻花是經真空包裝後放入行李箱；而毒販通常利用真空包裝大麻花，以掩蓋其濃烈氣味。她又表示，過往案件顯示泰國只是其中一個大麻花入口國家，海關不排除毒品從其他國家入口，再經泰國迂迴流入本港。

海關表示，會一如以往透過風險管理及使用先進裝備，防止毒品流入本港。海關呼籲年青人，要提高警覺拒絕引誘，不要為「 搵快錢」，被不法分子利用進行販毒。販運危險藥物為嚴重罪名，一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款港幣500萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。