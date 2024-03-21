屯門兆禧苑鈴木Cappuccino開篷跑車自焚　車主首當其衝燒傷手臂

一輛鈴木（Suzuki）Cappuccino開篷跑車，今日（21日）中午12時40分在屯門兆禧苑停車場內起火，更發生爆炸，在場車主走避不及燒傷左手臂，報警求助。消防員到場將火救熄，惟跑車已付諸一炬。



開篷跑車燒毀。（蔡正邦攝）

車主林先生左手前臂燒傷，由救護員給他敷上敷料治理，幸無大礙。他在場稱，今早8時由深圳駕車返港，泊車後外出辧理事務，約半小時後折返取車：「想著車，有陣味，就知漏電油，於是（打電話）搵個朋友問吓，佢叫我影個位置畀佢睇，一影就爆。」車頭繼而起火，他走避不及燒傷手，連忙報警求助。

從網上圖片可見，火勢一度猛烈，濃煙直冒。稍後消防員到場將火救熄，惟肇事跑車焚毀，旁邊一架本田私家車及Tesla電動車亦被波及熏黑。私家車的車主事後亦到場了解情況，一臉愁容。林先生跟他說：「我都好無奈，我都唔想。」

資料顯示，鈴木Cappuccino是1990年代日本鈴木公司開發製造的輕型雙座開篷車。車名來自義大利泡沫咖啡「卡布奇諾」，以顯現小巧精緻開篷車的形象。由於它外形小巧又可愛，一度相當受歡迎。直至1997年12月停產、1998年10月停售，7年間總共生產26,583輛。