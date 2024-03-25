「假女婿」訛稱被捕騙八旬翁$3.4萬　23歲仔涉代收贓款判囚24月

警方表示近年涉洗黑錢及詐騙案的被捕人數有上升趨勢，騙徒手法更是五花八門，為此會繼續與律政司就適當案件向法庭申請加刑。其中去年3月13日，有不法份子涉嫌向老翁訛稱是其女婿，指自己犯下刑事案需要7萬元保釋金，老翁不虞有詐，提取3.4萬元，交給一名上門收款的男子。警方於翌日將該名23歲男子拘捕，他今日（25日）在區域法院承認一項洗黑錢罪，在警方申請加刑後被判囚24個月。



屯門區刑事調查隊第八隊主管高級督察劉振業交代案情。（王譯揚攝）

屯門區刑事調查隊第八隊主管高級督察劉振業表示，警方在2023年3月13日接獲一宗電話騙案的報案，一名85歲男事主報稱接到不法份子電話，訛稱為其女婿，並表示自己犯下刑事罪遭警方拘捕扣留，需要7萬元的保釋金。男事主不虞有詐，馬上提取3.4萬元，交給一名上門收取款項的男子。受害人其後得知女婿安全後，懷疑受騙，遂報案求助。

警方經深入調查及翻查閉路電視片段後，於翌日（2023年3月14日）迅速拘捕一名男子，他承認收取報酬協助他人收取贓款。警方徵詢法律意見後，向其控以一項洗黑錢罪。

劉振業續稱，被告為一名23歲本地男子，報稱為運輸工人，於今日（2024年3月25日）在區域法院提堂時承認控罪，被法庭判處罪名成立。警方就判刑向法庭申請加刑後，法庭批准加重百分之20的刑罰，該名男子由原本被判監20個月，加刑至24個月。劉振業指，近年涉洗黑錢及詐騙案的被捕人數有上升趨勢，警方會繼續與律政司研究就適當案件向法庭申請加刑，冀提升阻嚇力。

警方表示，不法份子行騙的手法五花八門，而長者亦未必有時間留意防騙資訊及騙案，呼籲市民關心及留意家中的長者，讓他們留意最新的防騙訊息，加強他們的防騙意識。警方又提醒，如任何人收到電話自稱是自己的親友，並以不同手法索取保釋金，應立即先向家人查詢，如果涉及保釋金的話就可致電警署作查詢，重申政府執法部門是不會主動要求市民提交保釋金，亦不會在任何公眾地方收取現金，如有懷疑可致電警方防騙熱線18222。