屯門貓Cafe捲虐貓疑雲　動物罪案警察專隊跟進　警：貓健康良好

屯門一間貓Cafe捲入虐貓疑雲，有美食網紅（foodie）日前在Instagram上載片段，指有兒童顧客在店內拉扯貓咪尾巴及掹毛，惟沒有店員阻止，又對店方列出4項指控，包括店內空間狹窄，顧客多但人手不足、Cafe有盲點區、衛生安排成效存疑等。該網紅其後表示收到自稱店方的前員工提出更多指控，相關帖文在網上瘋傳。

警方今日（26日）回覆《香港01》查詢表示，於3月20日接獲愛護動物協會轉介，指屯門河傍街一食肆內懷疑有貓隻被不恰當對待，案件翌日交由屯門警區「動物罪案警察專隊」（即刑事調查隊第四隊）跟進，警方於3月22日邀請愛協派出專家一同到貓Cafe調查，確定上址的貓隻健康狀況良好，案件暫未有人被捕。



一名有逾10萬粉絲的美食網紅早前在IG發帖，稱原本受邀到涉事貓Cafe宣傳合作，惟發現店內貓咪懷疑未獲妥善照顧，於是決定取消合作及離開。其帖文附上片段，見到一名小童坐在地上，從後反覆擺弄拉扯一隻貓的尾巴，貓咪懷疑受驚「彈一彈」，其後小童更懷疑用力掹貓尾的毛。網紅又質疑該間貓Cafe人手不足、未及阻止貓咪被客人有不恰當對待等。

貓Cafe內一名小童坐在地上，從後拉扯一隻貓的尾巴。（受訪者提供片段截圖）

事後店方在facbook回應有貓咪被拉扯尾巴及掹毛一事，指事件發生在盲點位置，店方得悉事件後尾即時改善盲點情況，並已安排受影響貓貓前往診所作詳細檢查，結果顯示一切正常；又指全店職員已開會討論、反省及檢討，加強對貓和客人們的保護措施。

至於涉事網紅另外引述自稱貓Cafe前員工，指控店方另有其他涉嫌虐貓行為，包括未為貓提供足夠糧食、任由貓隻交配繁殖，以及只自行配藥餵飼生病的貓等，貓Cafe則未有正面回應，只表示網上流傳未經證實的指摘及留言「存有誹謗成分」，店方保留追究權利，亦已「主動聯絡警方跟進」，並稱警方到店舖調查後證實沒有任何虐畜行為。店方又稱因「受到網絡言論恐嚇」，為保障員工及貓貓安全，故暫停營業至另行通知。