畢架山照顧者倫常命案｜涉殺患病84歲丈夫　71歲婦被暫控謀殺

畢架山老牌豪宅「榮光第」，昨日（27日）凌晨發生涉及照顧者的倫常謀殺及企圖自殺案，老夫婦男死女傷，據悉男死者為美亞廚具鄭氏家族成員。案中割頸𠝹手尋死的姓鄭（71歲）老婦命危，事後涉嫌「謀殺」被捕。警方表示，今日（28日）暫控該名女子一項「謀殺」罪，將於周六（30日）上午，在九龍城裁判法院提堂。



畢架山「榮光第」昨（27日）凌晨的倫常命案，老夫婦一死一昏迷。警方將案件列謀殺及企圖自殺案，男死者遺體由仵工舁往殮房。（馬耀文攝）

案發於昨（27日）凌晨4時許，女傭欲為姓鄭（84歲）男僱主換尿片時，驚見他口、鼻遭膠紙封住，倒斃床上；女疑犯則割頸𠝹手尋死，事後留醫瑪嘉烈醫院，情況危殆。據悉，男死者患有腦退化症及肌肉萎縮，行動不便需要別人照顧；女疑犯則受抑鬱症困擾，曾透露擔心無力照顧病夫而萌死念。

消息稱，男死者為美亞廚具鄭氏家族的成員，其居住的「榮光第」於1970年代起由「榮如企業有限公司」持有，董事包括男死者、美亞廚具集團主席鄭建穗等家族成員。

女事主昏迷由救護員送院搶救。

警員檢走兇刀及雜物。（羅日昇攝）

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