東涌火警｜使用淘寶火槍時起火　女戶主二級燒傷　4愛貓全喪命

東涌裕泰苑裕瑛閣今日（29日）清晨發生火警。涉事單位女戶主使用火槍期間起火，據悉，該支火槍購自淘寶。單位火勢迅速蔓延，女戶主走避不及，導致她身體多處燒傷，程度達二級燒傷，送院搶救；她家中飼養的4隻貓，一隻當場死亡，另外3隻由消防員救出，經急救後送到愛護動物協會，可惜終告不治。



消防員為貓咪急救，可惜最終不治。（羅敏妍攝）

愛協表示，今天早上到達東涌裕泰苑裕英閣協助處理此個案，到達時消防已救出4隻長毛貓，惟貓隻均已失去知覺。消防即時為貓隻進行心肺復甦，可惜4隻貓最終不治。愛協督察於現場接收了4隻貓屍體，暫存愛協青衣中心，有待稍後貓隻主人聯絡本會做認領及善後手續。

東涌裕泰苑裕瑛閣今早（29日）6時20分發生火警。起火單位女戶主姓孫58歲，她面、右手腳及臀部受傷，屬二級程度燒傷，已轉到瑪麗醫院治理。另外兩名吸入濃煙不適的女街坊，80歲黃婦留院，情況穩定；65歲吳婦經治理後已經出院。

據了解，女戶主與兒子同住，並飼養4隻貓。兒子現時身處內地旅行，事發時女戶主用淘寶購買回來的火槍，惟懷疑有洩漏導致失火，隨後火勢蔓延，單位陷入火海，並冒出大量濃煙。消防員接報出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，於41分鐘後將火救熄。大廈約150人疏散離開，消防指火警起因沒有可疑。

涉事單位火光熊熊，冒出大量濃煙。（讀者提供）

女戶主身體多處均告燒傷

消防員現場為貓咪急救

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一名女街坊吸入濃煙不適送院。