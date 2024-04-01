勝和撻朵｜「承駿」女友拍片致身份曝光被通緝　累大佬被捕受查

洪水橋一名踢拖男子上周六（30日）疑不滿朋友開車時被人緊隨「推車」，公然在街頭「撻朵」自稱「我和勝和呀！」，更擸螺絲批指嚇，要求該名「推車」的男司機道歉。拍攝了整個過程的影片其後流傳開來後，引起公眾嘩然，批評踢拖男橫行霸道，更公然自稱三合會成員，屬於違法行為。



消息指，元朗警區反黑組迅即就事件展開調查，初步相信踢拖男的暱稱為「承駿」，影片是由其女友拍攝。片段之後被廣泛流傳，令二人身份曝光，雙雙被通緝。此外，承駿在片中大聲自稱是追隨「傑佬」，疑因此連累大佬被捕受查，據悉警方已拘捕一名陳姓男子問話。據知，「傑佬」是活躍於南邊圍的和勝和頭目，追隨「子明」，而子明是勝和太上皇「囝囝」的門生。



踢拖男曾一度持棍喝罵白車男司機。（讀者提供影片截圖）

消息指，被指罵「推車」的男司機現年26歲，無業，亦有三合會背景，但不熟悉「承駿」及其岑姓女朋友。事發於3月30日凌晨4時，他駕駛涉事白色私家車，尾隨一輛私家車沿元朗體育路行駛，雙方車輛不曾發生任何擦撞等交通事故。他其後將車停泊於洪水橋田心路近田廈路的村口位置等朋友。其時，載有承駿情侶的私家車沿田廈路駛至，承駿獨自下車，聲稱不滿事主早前開車緊隨。整個過程由承駿女友拍片紀錄。

該段影片其後於網上傳播，片中可見穿黑衫短褲及踢拖的承駿，追問事主的身份及背景，事主遂自稱是「馬騮仔」及跟隨「細傑」。而承駿則稱其大佬是「傑佬」，不滿事主開車緊隨其友人的車﹕「你做乜推X住我兄弟架車啫？」，並警告﹕「認X住我哋啲人呀！」

後來有其他駕駛人士下車了解事件，承駿情緒激動，並自稱三合會成員，大喝「我和勝和呀！」，更從車上取出一把長約80厘米的螺絲批，嚇得對方登車逃去。承駿其後持螺絲批再度走近事主及大聲喝罵，又舉機拍攝要求男司機道歉，對方亦多次致歉「唔好意思，我真係唔知道，我冇心嘅」、「唔好意思，對唔住，我真係唔知呀，承駿」。

據了解，承駿接受道歉後，駕駛私家車往天水圍青山公路 - 洪水橋方向離去。然而，事發經過被承駿女友拍下，導致二人身份曝光，雙雙被通緝。案件列自稱三合會會員及藏有攻擊性武器，由元朗警區反黑組跟進調查，拘捕一名陳姓41歲男子。據悉，陳男綽號「傑佬」。