中環的士意外．有片｜截車爭執司機開車走　女車模「撻生魚」受傷

中環昨凌晨（31日）發生截的士驚險意外，一對情侶截車時，男方疑被車門所傷，女友與司機理論期間，有人突然開車不顧而去；女事主倒地受傷，最終與男友一同送院。曾於車模大賽奪冠的女事主，事後在網上成功「求片」，可見她當時按着的士前座乘客位的車門及車窗與司機爭執，的士突然開車，事主連人帶車拖行約5米，即失平衡如「撻生魚」向前仆倒。從女事主傷勢照片可見，其肩、手、腳等多處有瘀傷。



女事主當時按着的士前座乘客位車門及車窗，與司機爭執。（網上影片截圖）

姓馮女事主在社交平台表示，事發時她與男朋友在中環附近截的士，一輛已「冚旗」的士停車，男友遂上前向司機查詢，惟司機「無啦啦開門，刮到我男朋友隻眼流晒血」，然後在前方停車。馮女見狀上前理論，「叫佢一係賠錢，一係我報警」，惟司機否認撞到人，並在馮女仍「趴咗喺佢個車窗」與其理論時「勁快開車衝紅燈」，馮女被拖行數米倒地受傷。

女事主肩膊受傷，貼上厚厚紗布。（羅日昇攝）

據馮女上載的傷勢照片，見到她肩膊、雙手及雙腳多處擦傷及撞瘀。她另稱自己拉傷頸部及腳部、「起床條頸冇力」；同行男友則被的士車門𠝹傷，眼眉流血。她又說報警後，警方尋獲一段閉路電視片段，見到的士如何撞到她與男友，惟未能拍下的士車牌，她遂在網上「求片」。

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馮女今日（4月1日）再發帖，表示已尋獲案發片段。片段見到，她當時按着的士前座乘客位的車門及車窗與司機爭執，的士突然開車，女事主連人帶車拖行約5米，即失平衡如「撻生魚」向前仆倒。

從女事主傷勢照片可見，其肩、手、腳等多處有瘀傷。（女事主facebook圖片）

警方表示，3月31日凌晨4時38分接報，指一輛的士停泊在中環畢打街12號對開，一名29歲姓容男子上前問司機可否前往九龍，的士打開乘客座位的車門，擊中容男額頭，其28歲姓馮女友於是與的士司機爭執。的士司機其後開車，懷疑撞傷馮女後離去。容男眼額擦傷，馮女則肩膊及腳部受傷，兩人均清醒被送往瑪麗醫院治理。