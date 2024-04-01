中環的士意外｜受傷女車模獲11日病假要推job　親身剖白：我好嬲

中環昨凌晨（31日）發生截的士驚險意外，一名曾於車模大賽奪魁的女車模，偕男友截車時與司機爭執，有人突然開車揚長而去，女車模與男友雙雙受傷送院。《香港01》尋獲姓馮女事主（Gigi）及其男朋友了解事件始末，她透露自己正職市場推廣、兼職車模，今日因傷再往私家醫院求醫後，獲取11日病假，部分模特兒工作亦要推掉，損失數萬元。她已尋求律師協助，誓要對方賠償及受到應有懲罰，「我唔驚，但好嬲！冇諗過個司機咁衰！」



女事主肩膊受傷，貼上厚厚紗布。（羅日昇攝）

Gigi憶述，事發時偕男友飲酒消遣後，於畢打街截乘的士。當涉事的士停低後極速開門，男友透過車窗查問能否前往九龍時，對方拋下一句「唔去」後隨即開車，男朋友閃避不及，被車門撞傷眼角，「撞到我男朋友隻眼流晒血，咁我梗係第一時間理論。」惟司機否認撞到人，又聲稱誤以為他們是召車乘客才開車門。

Gigi認為撞到人後無論如何必須停車，並向對方稱：「一係報警，一係賠錢。」當時她手按前座乘客位車門及車窗與司機理論，有人聞言便突然開車，「當時我個人仲趴喺佢個窗度，本能反應搵嘢捉，捉住隻窗，跟唔上車速太快咪撻低！」她慶幸在場其他人士拍到事發一刻片段，據悉拍片者亦有截乘涉事的士，提出300元前往啟德被拒。

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事件最終驚動警方，她與男朋友一同被送往瑪麗醫院，其膊、手及腳多處受傷，初步照X光後，今日仍感疼痛，故再親往私家醫院求醫。Gigi稱，醫生開了11日病假，亦要覆診及洗傷口。事件令她花費4,000多元醫藥費，除影響其正職之外，亦令她要推掉數個模特兒工作，損失數萬元，「好似拗柴咁行路，絕對有影響，我返工都幾遠！」她已尋求律師協助，誓要對方賠償及受到應有懲罰。

女事主當時按着的士前座乘客位車門及車窗，與司機爭執。（網上影片截圖）

警方表示，3月31日凌晨4時38分接報，指一輛的士停泊在中環畢打街12號對開，一名29歲姓容男子上前問司機可否前往九龍，的士打開乘客座位的車門，擊中容男額頭，其28歲姓馮女友於是與的士司機爭執。的士司機其後開車，懷疑撞傷馮女後離去。容男眼額擦傷，馮女則肩膊及腳部受傷，兩人均清醒被送往瑪麗醫院治理。

從女事主傷勢照片可見，其肩、手、腳等多處有瘀傷。（女事主facebook圖片）