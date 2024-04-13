商戶收空頭支票代訂貨失百萬　跑腿男入票惹銀行懷疑　涉7案被捕

有詐騙集團向商戶訛稱需要訂購大量產品，提供偽造轉帳紀錄，並要求商戶向指定供應商代為付款，並在商戶付款後捲款失聯。銀行發現不尋常交易紀錄後報警，警方拘捕一名協助跑腿存入支票的42歲男子，相信他涉及7宗同類案件，商戶損失達92萬元；連同銀行協助阻截的損失，涉案金額逾130萬元。



警方昨日（12日）接獲一銀行職員報案，指早前進行例行檢查期間，發現元朗一分行的支票存款機有不尋常交易紀錄，懷疑有人存入多張無法兌現的支票。銀行職員同日發現一名可疑男子於該分行同時存入3張支票，上前詢問時男子逃去，職員遂報案求助。

元朗分區特遣隊人員在昨日下午約1時，於區內截獲該名42歲本地男子，他涉嫌以欺騙手段取得財產被捕，現正被扣留調查。

案件交由元朗警區刑事調查隊第五隊跟進，經初步調查，被捕人懷疑聯同其他詐騙集團成員，向不同商戶訛稱需要訂購大量產品。當提供偽造轉帳紀錄後，騙徒要求商戶向指定供應商代為付款訂購。商戶當付款後，旋即與騙徒及供應商失去聯絡。被捕人懷疑與7宗同類型案件有關，商戶損失約92萬元。另外，警方通過銀行的協助亦成功阻截約40萬元的潛在損失。

警方提醒商戶，切勿為承接大額生意而被利潤蒙蔽雙眼，更不要輕易墊付貨款；市民若以支票方式存款，切勿單憑「入數紙」和「戶口帳面結餘」等視為成功轉帳，應留意「可用餘額」有否增加。如有懷疑，可致電警方「防騙易18222」熱線查詢。