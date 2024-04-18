大埔山墳被毀｜民政處：兩墳均沒殮葬許可　須確認先人身份合資格

大埔下黃宜坳村一黃氏墳頭早前疑被移遷毀壞，遭另一新簇陳氏墳墓取代，後人報警求助。大埔民政處回覆《香港01》查詢時表示，一向合資格的新界原居民和本地原居漁民身故後，可於政府指定的認可殯葬區安葬；惟涉事新、舊墳頭，處方均未曾接獲有關殮葬許可證申請，現需求助人提供證明確認其先人身份合資格，才能為其提供協助。



清明時節黃氏兄弟疫情後首度到下黃宜坳拜祭外婆，驚見墳頭被另一個新簇簇陳氏墳墓取代。（黃學潤攝）

新界原居民須申領殮葬許可證 處方均沒接獲兩墳申請

大埔民政處回覆查詢指，根據現行的山邊殯葬政策，合資格的新界原居民和本地原居漁民身故後，可於政府指定的認可殯葬區安葬。後人為合資格先人於認可殯葬區內進行殯葬前，須先向新界當區民政事務處申領殮葬許可證，並按照許可證所載列的規定和所示位置安葬先人。持證人亦須於墳墓或金塔的顯眼位置刻上殮葬許可證的編號，以茲識別。

至於處方於4月15日接獲來自美援新村的市民求助，指其先人位於黃宜坳殯葬區的墳頭被毀，而原有位置被刻有「陳」字的墳墓佔用。就該市民報稱的墳頭或陳氏墳墓，根據紀錄處方均不曾接獲有關的認可殯葬區殮葬許可證申請。據了解，有關墳頭被毀案件已報交警方進行調查。

民政處向元洲仔漁民代表 確認求助人先人身份合資格

處方在接獲求助後，已根據該市民提供的資料，即時聯絡殯葬區所在的下黃宜坳村原居民及居民代表協助了解情況。由於該市民其後報稱其為漁民而非原居民，處方亦旋即聯絡相關的元洲仔漁民代表跟進情況，待求助人提供證明確認其先人身份為合資格的原居民或原居漁民後，大埔民政處將為申請人於認可殯葬區安葬先人提供協助。

報案人黃先生早前向《香港01》透露，其外婆生前為前稱漁民新村、現稱美援新村的原居民，早在下黃宜坳村未劃成原居民殯葬區前已在該處下葬，安葬超過50年一直相安無事。疫情期間，兩兄弟未能上山拜祭，至今年再次上山，驚見外婆墳頭失蹤，被另一個新簇簇陳氏墳墓取代。其後兩人稱，獲外婆報夢告知金塔位置，其後在原先墳頭對下一個小山坡，發現一個金塔和碎開的墓碑。黃先生在周一（15日）及周二（16日）均曾報警求助。