流浮山車禍｜黃雨下拜祭　幼子盼圓父期望：成為有學識才華嘅人

流浮山雞伯嶺路周三（24日）發生奪命車禍，一輛拖頭懷疑突然溜後，67歲司機被夾在貨架及水箱之間，事隔數小時始被發現，卻已告不治。今日（26日）死者遺孀、兩名兒子及多名親友，冒着黃雨警告在現場拜祭。其中兒子哭喚：「阿爸！」叫人心碎。幼子說，爸爸希望他成為有學識、有才華的人，「因為佢自己一世做司機都係粗勞命，佢唔想我以後好似佢咁樣。」



黃色暴雨下，死者太太、兩名兒子及多名親友到達事故現場拜祭。（黃學潤攝）

黃雨警告下，流浮山雨粉紛飛，道士吹響號角唸經招魂，親友相繼鞠躬致敬，並呼喚亡者。其中死者長子手持香燭，高聲叫喚：「返嚟啊，阿爸！」身後的幼子亦大喊：「阿爸畀啲回應啊......阿爸！平時無咩機會叫你，今日大聲咁叫你！」

幼子大叫：「阿爸畀啲回應啊......阿爸！平時無咩機會叫你，今日大聲咁叫你！」（黃學潤攝）

幼子為應屆中學文憑試（DSE）考生，昨日應考最後一科。他稱，本來計劃考完試與爸爸一同遊玩，「但係𠵱家根本無可能。」他坦言，爸爸比較內歛，從不說出對子女的期望，「但我知佢一直想我好努力咁讀書，想我做一個有學識，有才華嘅人。因為佢自己一世做司機都係粗勞命，佢唔想我以後好似佢咁樣。」他打算考完DSE繼續努力提升自己。他說英文比較差，會加緊訓練，亦知道目前家庭財政壓力大，打算兼職打工幫補家計。

儀式完結後，新界北總區交通部特別調查隊第一隊重返現場進行調查。