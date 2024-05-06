尖沙咀擄人．車cam｜事主起腳撐車反抗　狂叫救命終遭兩男推上車

尖沙咀今日（6日）中午懷疑發生非法禁錮案，一名女子在宜昌街被人挾上私家車，受驚呼救，驚動大批途人報警。據《香港01》最新獲得的一段車cam片段可見，女事主遭兩男左右挾持帶往接應私家車，當時另有一名男子在車旁「手指指」。女事主一度伸腳「撐」住車身反抗，最少3次大叫「救命呀！」惟最終不敵兩男強行推上車，擄人全程僅約20秒。



接應私家車停在宜昌街路邊，一名男子站在車旁「手指指」向女事主的方向，一名穿深色衣褲、白波鞋及戴cap帽男子隨即走近。（片段截圖）

據早前其他天眼片段可見，女事主獨自坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外吸煙，突遭兩名男子挾持。新的車cam片段見到，當時一輛接應的深色福士私家車，停在該店對開的宜昌街，一名男子站在車旁，指向女事主的方向。一名穿深色衣褲、白波鞋及戴cap帽男子隨即走近，輕敲車窗後走向女事主，女事主隨即被兩名男子挾持走近該私家車。

Cap帽男走近接應私家車，並輕敲車窗。（片段截圖）

兩名男子打開車門，企圖將女事主推上車，惟女事主極力反抗，邊用腳「撐」住車身，邊大叫「救命呀！」最少3次。其間有一名男途人經過，但他只望向女事主，之後便離去。女事主單憑一人之力難敵兩男，終被人推上車，私家車隨即駛向漢口道逃去，擄人全程約20秒。

事主被兩名男子推向私家車，一名男途人走近並望向他們。（片段截圖）

案發於今日中午12時05分，警方接獲多人報案，指一名女子在漢口道及宜昌街交界被人挾上私家車。現場消息稱，女事主年約20至30歲，事前曾在現場附近徘徊，其後遭兩名男子推上一輛接應的黑色福士私家車。警員接報趕至，在香港餐廳對開路邊發現一隻懷疑屬於女事主的女裝鞋。案件暫列作「非法禁錮」，交由油尖警區重案組跟進。警方並展開捷進行動，四出截查可疑車輛。消息稱，涉案車輛被套上假牌。

尖沙咀宜昌街一名女子當街被人挾持上車，探員在現場附近店舖查看閉路電視片段。（羅日昇攝）

▼ 尖沙咀擄人案事主被挾持過程 — 天眼直擊 ▼



女事主原本坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外（箭咀示），附近亦有另一名男子坐在路邊。（附近店舖閉路電視片段截圖）

女事主原本坐在亞士厘道與宜昌街交界一店外（箭咀示），數米外有另一名男子亦坐在路邊，兩名途人經過，男子起身離去。（附近店舖閉路電視片段截圖）

▼ 尖沙咀擄人案現場情況 ▼

